Dortmund zet vol in eredivisietopscorer en Ajaxspits Sébastien Haller

Sebastien Haller. Beeld ANP

Ajax, dat een eerste bod afwees, kan het geld op zijn beurt goed gebruiken voor de eigen transferdoelwitten.

Dortmund, waar ook oud-PSV’er Donyell Malen onder contract staat, zoekt na de komst van de getalenteerde Karim Adeyemi nog naar een ervaren spits. Daarbij zetten de Borussen vol in op de komst van Haller, die vorig seizoen – in de onderlinge ontmoetingen – indruk maakte en inmiddels ook de enige overgebleven kandidaat op het lijstje van doelpuntenmakers is.

Brian Brobbey

Ajax heeft een bod van Dortmund – van naar verluidt 33 miljoen – afgewezen. De verwachting is echter dat de clubs elkaar gaan vinden. Ajax kan de tientallen miljoenen op zijn beurt goed gebruiken om de eigen doelwitten voor (de punt van) de aanval los te weken. Zowel bij de eerder dit jaar gehuurde Brian Brobbey (RB Leipzig) als bij Steven Bergwijn (Spurs) stoeit de landskampioen nog met de vraagprijs.

Haller, die na de interlands met Ivoorkust momenteel in zijn thuisland Frankrijk van zijn vakantie geniet, werd door Ajax begin 2020 gekocht van West Ham United voor een recordsom van 22,5 miljoen euro. De club vergat hem aanvankelijk in te schrijven voor de Europa League. In de Champions League was hij dit seizoen goed voor liefst elf doelpunten. In de eredivisie kroonde Haller, die eerder een succesvolle periode kende bij Eintracht Frankfurt in de Bundesliga, met 21 goals tot topscorer.

Haller is niet de enige Ajacied waar Europese topclubs aan trekken. Zo staan Jurriën Timber, die een nieuw aanbod van Ajax tegemoet kan zien, en Antony in de concrete belangstelling van Manchester United, waar een hereniging met trainer Erik ten Hag lonkt. Een andere Premier League-club, Arsenal, verzekert zich graag van de diensten van de Argentijnse mandekker Lisandro Martínez.