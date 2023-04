Dorian Godon verrassende winnaar Brabantse Pijl, Demi Vollering nét niet de beste bij de vrouwen

Winnaar Dorian Godon komt over de finish in Overijse. Beeld BELGA

Godon klopte zijn medevluchter Ben Healy uit Ierland in de sprint. Het duo bleef het peloton een halve minuut voor. De twee waren vooraan overgebleven uit een kopgroep van zes man, die in de laatste lokale ronde van de wedstrijd uiteen was gevallen.

Na ruim 200 kilometer koers, die van Leuven naar Overijse ging, bleef het tot het einde spannend. Vooraan keken Godon en Healy naar elkaar, waardoor de eerder bergop geloste Rémy Cavagna steeds dichterbij kwam. Maar zijn comeback kwam te laat. Op 24 seconden eindigde hij als vierde, met daartussenin nog Benoît Cosnefroy, land- en ploeggenoot van winnaar Godon.

Voor Godon, die sinds 2019 uitkomt voor het team van AG2R, was het de grootste overwinning uit zijn carrière. Op zijn korte erelijst staan verder onder meer twee zeges in semiklassieker Parijs-Camembert.

“We hadden wat goed te maken na toch teleurstellende weken in het ‘Vlaamse’ voorjaar,” zei Godon. “Dat is gelukt in deze toch wel zware koers. Ik win en een ploeggenoot wordt nummer 3, beter kun je het als team bijna niet doen. Zelf heb ik van het begin attent gereden om er bij de juiste ontsnappingen bij te zijn. Dat is gelukt. En als ik kijk wie er bij deze koers allemaal op de erelijst staan, dan ben ik trots dat ik daar nu bij hoor.”

Godon volgt op de erelijst de Amerikaan Magnus Sheffield op in de koers, die sinds 1961 wordt verreden. De Belgisch-Italiaanse renner Pino Cerami was destijds de eerste die zegevierde in de Brabantse Pijl. Mathieu van der Poel won in 2019.

Demi Vollering verliest in de sprint

Bij de vrouwen won de Italiaanse renster Silvia Persico de Brabantse Pijl. Na een wedstrijd over 141,2 kilometer van Lennink naar Overijse versloeg ze titelverdedigster Demi Vollering in de sprint.

De twee rensters maakten deel uit van een kopgroep van zeven die in de slotfase van de wedstrijd was ontstaan. Naast Persico en Vollering bestond de groep uit Shirin van Anrooij, de Duitse Liane Lippert, de Zwitserse rensters Elise Chabbey en Marlen Reusser en de Belgische Margot Vanpachtenbeke.

Teamgenotes Vollering en Reusser van SD Worx hoopten de klus samen te klaren. Reusser probeerde in de slotfase weg te rijden, maar dat lukte niet. Ze wilde daarna Vollering in stelling brengen voor de sprint, maar de Italiaanse Persico troefde Vollering af.