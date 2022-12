Door Blind zo te laten vallen heeft Ajax een groot zwaard boven Schreuders hoofd gehangen

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Sofyan Amrabat

Marokko was zo’n goed B-land, dat het nu een A-land is. Op 30 januari verloren ze nog een kwartfinale op de Afrika Cup tegen Egypte, iets wat we ons nu niet meer kunnen voorstellen. Ook niet dat Sofyan Amrabat tegen Giroud, die woensdag op hem in de mandekking stond, tijdens de wedstrijd tegen hem zou durven zeggen: “Ga eens weg, man. Houd eens op.” En dat Giroud verontschuldigend zei: “Het is mijn opdracht, man.” Dat was een van de leukste perspraatjes na afloop van een wedstrijd die ik ooit heb gezien. Die volkomen natuurlijke uiting van irritatie van Amrabat over een tegenstander die hem in de weg bleef lopen. Alsof hij werd gepest op het schoolplein.

Aandoenlijk was het stilhouden met de handen omhoog nadat Mbappé hem met een briljante aanname in de luren had gelegd op de rand van de zestien en Sofyan hem zichtbaar kneep voor een gele dan wel rode kaart of een strafschop. De voorzichtigheid kostte Marokko een doelpunt, dat wel. In de 92ste minuut kreeg hij tot overmaat van ramp nog een gruwelijke poort van Mbappé, die de plaats van Giroud had ingenomen en een andere methode had bedacht om Amrabat dwars te zitten. Het nam allemaal niet weg dat Sofyan Amrabat tijdens dit toernooi zijn grote doorbraak als internationale voetbalster beleefde samen met, o.a., Ounahi, Tchouameni, Mac Allister, Álvarez, Bellingham, Musiala, Gvardiol en Livakovic.

Ongeacht de uitslag van de finale moet ik zeggen dat het toernooi, mede door het opstaan van dit soort ‘nieuwe’ spelers, er een werd om niet snel te vergeten. Het begon met de spectaculaire derde ronde van de groepswedstrijden, daarna kwam de hergeboorte van een fenomenale Messi, het kooigevecht met de beuk van Virgil van Dijk op Paredes en al dan niet uitgevoerde dopingcontroles die niet één positieve uitslag hebben opgeleverd, wat iets zegt over de Fifa wat we allemaal allang wisten.

Een 8 voor Daley Blind

‘Zo jammer maar typisch dat dit binnen een dag bij de ‘media’ ligt. Het is ook nog eens een verkeerde afspiegeling van zaken. Zucht...’ twitterde Daley Blind donderdag. Wat is die ‘verkeerde afspiegeling van zaken’? Dat hij transfervrij weg mag? Dat hij naar Antwerp zou gaan? Of dat hij een transferverzoek heeft ingediend, wat De Telegraaf beweerde? In de Arena gaat de manier waarop dit afscheid plaatsgrijpt, niet goed vallen. Bij het eerste puntverlies moet Schreuder oordopjes kopen. In wezen heeft Ajax een groot, vlijmscherp zwaard boven het hoofd van zijn trainer gehangen door Blind zo te laten vallen. Volgens zijn opvolger Wijndal maakt Schreuder spelers beter. Welke spelers stond er niet bij. Ik zie vooral spelers wegzakken in een put. Of is het prut?

Een 8 voor Didier Deschamps

De bekende twitteraar Arco Gnocchi bekloeg zich over het niveau van de WK-finales die hij zich kon herinneren. Ik denk er anders over. Een adembenemende finale was voor mij die van 1958 die ik zag bij de bovenburen, de familie Groenescheij. Die van 1966 tussen Engeland en Duitsland. Toen hadden we zelf tv. 1970 was onovertroffen. De finale van 1974 op de Herengracht 69 met o.a. Percy Lehning en Kees van Kooten. 1978, het verlies tegen Argentinië verdronken bij Chez Nelly, het nachtcafé van Gert-Jan Dröge in de Bethaniënsteeg. Ik zou zo nog een hele tijd door kunnen gaan. Veel plezier morgen.