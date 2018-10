Donovan Vroom weet niet te winnen op Ben Bril Memorial

Na drie ronden wees de jury Kilat Hallie als winnaar aan. De discutabele beslissing was een teleurstelling voor Vroom, die in 2017 nog van Hallie wist te winnen.



"Het is jammer," reageerde Vroom, die schrammen en een bult had opgelopen na een kopstoot van Hallie. "Ik heb genoeg gedaan voor de overwinning, denk ik, maar het blijft een jurysport. Ik kijk uit naar mijn volgende partij. Later in het jaar wil ik graag een derde partij tegen Hallie."



Later op de avond boksen Serginio Kanters en Josemir Poulino om de Nederlandse titel in het middengewicht. Het gevecht gaat over tien ronden. Ze troffen elkaar eerder, toen won Kanters.



