Donny van de Beek mist rest van het seizoen bij Manchester United

Trainer Erik ten Hag heeft vrijdagmiddag tijdens een persconferentie bevestigd waarvoor Manchester United al vreesde. Donny van de Beek komt dit seizoen niet meer in actie voor de Engelse club. “Onze gedachten zijn bij hem,” liet de coach weten. “Het is vreselijk als je zo’n zware blessure oploopt.” De rechterknie van de middenvelder knakte na een ongelukkige botsing met ex-Feyenoorder Marcos Senesi van Bournemouth.

Meer details gaf Ten Hag niet prijs over de kwetsuur aan de vooravond van de derby tegen Manchester City. “We zijn blij dat zijn knie op de lange termijn weer helemaal herstelt. Hij zal weer op het hoogste niveau kunnen spelen en mee kunnen doen aan de voorbereiding.”

Persoonlijk drama

Er werd eerst aangenomen dat Van de Beek zijn kruisband afscheurde, maar de medische update van Ten Hag duidt op een minder ernstige blessure.

“Niettemin zijn we teleurgesteld dat we niet meer over hem kunnen beschikken deze voetbaljaargang,” besloot Ten Hag. Voor Van de Beek blijft zijn gedwongen afwezigheid een persoonlijk drama. Sinds zijn overgang van Ajax in de zomer van 2020 heeft hij nauwelijks speeltijd gekregen. De komst van Ten Hag bood hem een laatste strohalm. In de vorm van een spaarzame basisplek tegen Bournemouth op 3 januari kon hij zich eindelijk bewijzen.

Een glijpartij van Senesi op het drassige veld van Old Trafford maakte aan zijn hoop om zich terug te vechten in het elftal een einde. United won het duel zonder hem met 3-0. Of Van de Beek in de aanloop naar het komende seizoen nog een kans krijgt, valt te bezien. Ten Hag heeft al laten doorschemeren in de zomer op zoek te gaan naar serieuze versterkingen voor het middenveld.