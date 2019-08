Donny van de Beek lijkt op weg naar Madrid. En wat dan, Ajax?

Ajax is de competitie begonnen met een halve misstap. Zorgwekkender dan het gelijkspel tegen Vitesse (2-2) is dat de club na Frenkie de Jong (Barcelona) en Lasse Schöne (Genoa) ook Donny van de Beek gaat kwijtraken. Real Madrid staat op het punt de aanvallende middenvelder in te lijven.

Daarmee zou het complete middenveld van Ajax in één transferzomer worden ontmanteld. De Jong, Schöne en Van de Beek vormden vorig seizoen de gouden driehoek van een elftal dat kampioen werd, de KNVB-beker won en in de Champions League clubs als Bayern München, Real Madrid en Juventus de maat nam.

Hoe belangrijk Van de Beek is voor het spel van Ajax bewees hij ook alweer in dit nog prille seizoen. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV leverde hij de assist voor de 1-0 van Kasper Dolberg. Zaterdag in Arnhem behoedde hij zijn ploeg voor een nederlaag met een treffer (de 1-1) en een subtiel steekballetje waaruit Dusan Tadic de 2-2 kon maken.

Geen toeval

Van de Beek staat zo vaak op de juiste plek dat het geen toeval meer is. Hij komt vrijwel nooit ergens te vroeg of te laat. Van de Beek is voortdurend in beweging en daarmee schept hij ruimte voor zijn ploeggenoten. Als scorende nummer 10 schuwt hij bovendien het vuile werk niet.

Om zo’n voetballer die zichzelf kan wegcijferen zit Real Madrid te springen. De Koninklijke heeft er ruim 50 miljoen euro voor over. Voor Ajax zou het een enorm gemis zijn. “Dan ben je in één klap je middenveld kwijt,” zei Daley Blind na de wedstrijd tegen Vitesse. “Dat is ­lastig, want het middenveld is de basis van je elftal.”

Blind heeft op dat middenveld nu zelf overigens een prominente rol. Hij vormde tegen PSV en Vitesse een koppel met de Roemeen Razvan Marin, overgenomen van Standard Luik. Blind: “De positie is voor mij bekend, maar toch is het nog wel even wennen, omdat ik vorig seizoen vrijwel alleen maar centrale verdediger heb gespeeld. Dan is het nu zoeken naar automatismen. En ik merk dat je als middenvelder toch veel meer meters aflegt: ik was kapot aan het einde.”

Zorgen

Ajax drong Vitesse ver terug, maar moest twee keer een achterstand goedmaken na kwetsbaar defensief werk. Vooral de wisselwerking tussen verdediging en middelste linie haperde. Blind: “We speelden voor de eerste keer met deze elf. Dan kan niet alles meteen vlekkeloos verlopen.”

Dat baart toch enige zorgen voor de eerste wedstrijd tegen Paok Saloniki, dinsdag in de derde voorronde van de Champions League. Er zal Ajax dan ook veel aan gelegen zijn om Van de Beek in de twee duels met Paok nog op te kunnen stellen. Maar of Real Madrid dat ook wil?

Lasse Schöne en Dušan Tadić. Beeld BSR Agency