Donny van de Beek gaat naar Manchester United

Donny van de Beek. Beeld AFP

Als Ajax zaterdagavond op het punt staat om af te trappen tegen Eintracht Frankfurt beklimt Donny van de Beek in zijn alledaagse kloffie de tribune. De middenvelder maakt geen deel uit van de selectie. Er zijn ‘ontwikkelingen’ gaande op transfergebied, zegt trainer Erik ten Hag. In overleg met de speler en zijn management is besloten Van de Beek vanwege het risico op een blessure geen wedstrijden te laten spelen.

Het spel rond Van de Beek is al een jaar gaande. Met Real Madrid was hij vorige zomer zo goed als rond en de Spaanse club wist wat Ajax voor de speler wilde beuren: 55 miljoen euro. Maar wat er ook gebeurde, Real hapte maar niet door.

Nu is een transfer dichterbij dan ooit. Het gonst zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena van de geruchten. Ronald Koeman zou Van de Beek als eerste grote aankoop bij Barcelona willen presenteren, maar hardnekkiger is het geluid uit Engeland, waar betrouwbare mediabronnen Van de Beek linken aan een overgang naar Manchester United.

Het zijn de grote clubs die dingen naar de hand van Donny van de Beek uit Nijkerkerveen. De voormalige pupil van Veensche Boys kwam op zijn elfde bij Ajax binnen. In 175 officiële wedstrijden voor het eerste elftal maakte hij 41 doelpunten. Het seizoen 2018-2019 was voor hem zelf en voor de club een hoogtepunt.

Ultiem moment

Met een gelukzalige glimlach om zijn lippen betrad Donny van de Beek op 16 april 2019 de felverlichte catacomben van het Allianz Stadium. Ajax had in Turijn het onmogelijke mogelijk gemaakt door met 2-1 te winnen van Juventus en stond in de halve finales van de Champions League. Van de Beek stond er trots als een pauw, na zijn goal, de 1-1. “Ik scoorde in de 34ste minuut. Ik keek naar de klok en zag het gelijk. Een ultiem moment, dat me altijd zal bijblijven. Toeval bestaat niet.”

34 is het rugnummer dat zijn vriend en ploeggenoot Abdelhak Nouri droeg. Ze werden samen groot bij Ajax, joegen dezelfde droom na en deelden lief en leed. Op 8 juli 2017 veranderde alles. Nouri zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in het Oostenrijkse Hippach in elkaar. Door hartfalen liep de toen 20-jarige voetballer ernstige en blijvende hersenschade op.

Het verdriet hing als een deken over Ajax heen. Ook in sportief opzicht volgde een rampseizoen. Van de Beek kwam gaandeweg op de reservebank te zitten. Hij had het er moeilijk mee. Toen hij er in het nieuwe seizoen onder de nieuwe trainer Erik ten Hag opnieuw naast kwam te staan, trok zijn zaakwaarnemer Guido Albers aan de bel. Van de Beek had volgens hem geen perspectief in de tactische invulling van het middenveld onder Ten Hag. Van de Beek is daarin de nummer 10, de schaduwspits, en daarin komt hij minder tot zijn recht. “Uit niets blijkt dat Van de Beek dit jaar nog basisspeler wordt,” zei Albers, die schermde met belangstelling van andere (top)clubs. “Als in de winter niets is veranderd, dan is het tijd voor een gesprek met Ajax.”

‘Niet altijd makkelijk’

Maar Van de Beek verkaste in de winterstop helemaal niet naar een andere club. Hij ging de strijd aan. “Het was niet altijd makkelijk en ik was ook niet de gemakkelijkste, maar ik heb de knop omgezet en ben blijven vechten.” Van de Beek bleek uiteindelijk uitstekend te renderen als nummer 10. Hij werd steeds belangrijker voor het elftal, dat kampioen werd, de KNVB-beker won en op een paar seconden na de finale van de Champions League miste.

Vijf jaar had Ajax moeten wachten op de landstitel. Bij de huldiging werd de schaal uitgereikt aan de vader en broers van Abdelhak Nouri. Zijn naam en zijn rugnummer zijn voor altijd verbonden aan dit kampioenschap: 34. Van de Beek: “Appie heeft zelf gekozen voor dit rugnummer, omdat hij zo graag deze titel met Ajax wilde winnen. Het is verschrikkelijk dat het zo is gelopen, enorm verdrietig. Ik draag de 34ste titel op aan Appie Nouri.”

Over de opvolging van Van de Beek zei trainer Ten Hag zich geen zorgen te maken. “We zoeken de oplossing in eigen gelederen. Met Quincy Promes, Mohammed Kudus en Jurgen Ekkelenkamp hebben we voldoende opties.”