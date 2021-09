Domper voor Sporting richting Ajax-thuis: captain en sterspeler mist CL-opening

Pedro Gonçalves. Beeld AFP

Gonçalves had het afgelopen seizoen met 23 doelpunten een groot aandeel in de eerste landstitel in negentien jaar voor Sporting. Hij ontbrak zaterdagavond ook tijdens het thuisduel met FC Porto (1-1). Aanvoerder Sebastián Coates speelde wel mee met de kampioen, maar moet tegen Ajax een schorsing uitzitten. Gonçalo Inácio, Tiago Tomás en Manuel Ugarte ontbraken ook tegen FC Porto, maar zij zijn woensdag mogelijk wel weer inzetbaar tegen Ajax.

Nuno Santos zette Sporting op voorsprong. Luis Díaz nam de gelijkmaker voor zijn rekening. FC Porto eindigde het duel met tien man. Toni Martinez kreeg in de slotfase een tweede gele kaart. De scheidsrechter trok maar liefst dertien kaarten. Trainer Erik ten Hag van Ajax hoopt dat Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg tegen Sporting kunnen spelen. Zij misten zaterdag het gewonnen uitduel met PEC Zwolle (0-2) vanwege een liesblessure.