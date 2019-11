Domper voor Ajax: Neres tot winterstop uitgeschakeld

David Neres in duel met Cesar Azpilicueta van Chelsea. Beeld EPA

“Dit is ongelooflijk vervelend voor hem en voor het team,” reageert trainer Erik ten Hag. “Zijn topvorm was aanstaande, maar het is niet anders.” Wanneer in de wedstrijd Neres precies geblesseerd raakte, is niet duidelijk. Waarschijnlijk gebeurde het in de eerste helft van het duel.

Ten Hag hoopt dat de aanvaller na de winterstop weer inzetbaar is. De trainer weet al hoe hij het gemis van Neres in de tussentijd gaat opvangen. “Maar jullie zullen dat zondag tegen FC Utrecht zien.”

De 22-jarige Neres was dit seizoen in twintig officiële wedstrijden goed voor zes doelpunten en twee assists.