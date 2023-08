Domper voor Ajax: doelman Gerónimo Rulli komt dit jaar niet meer in actie wegens schouderblessure

Gerónimo Rulli liep een zware schouderblessure op tegen Heracles Almelo. Beeld Ron Jonker/Pro Shots

Na iets meer dan een half uur spelen ging het mis voor Rulli. De keeper van Ajax was net iets sneller bij de bal dan Jizz Hornkamp. De doelman en de spits van Heracles Almelo botsten tegen elkaar aan – een botsing met verstrekkende gevolgen voor Rulli.

Hij moest de strijd vroegtijdig staken en werd per brancard van het veld gedragen. Belangrijker nog: de Argentijn kan de komende maanden niet in actie komen voor Ajax vanwege de blessure aan zijn schouder. Dat heeft onderzoek in het ziekenhuis uitgewezen. Het is niet duidelijk wanneer coach Maurice Steijn weer over Rulli kan beschikken, die afgelopen januari werd overgenomen van het Spaanse Villarreal.

Gorter of Ramaj

Rulli werd vervangen door Jay Gorter en niet door Diant Ramaj. Laatstgenoemde, een 21-jarige doelman uit Stuttgart, kwam op 3 augustus voor 8 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt, waar hij in twee seizoenen slechts twee wedstrijden keepte. Ook Remko Pasveer staat nog altijd onder contract bij Ajax, maar de ervaren keeper is voorlopig uitgeschakeld vanwege een handblessure.

Eerder deze zomer leek Jay Gorter nog op weg naar de uitgang. Na een halfjaar bij het Schotse Aberdeen was een nieuwe uitleenperiode alweer in de maak: een buitenlandse club wilde de weinig ingewikkelde onderhandelingen met Ajax openen.

Die club lijkt zich de moeite nu te kunnen besparen, aangezien de Amsterdammers niet van plan zijn voor nóg een nieuwe keeper de markt op te gaan. Het binnenhalen van twee mandekkers en een spits: dat blijven de prioriteiten van technisch directeur Sven Mislintat.