Dominante Verstappen wint in Bahrein, De Vries op veertiende plek

Max Verstappen (25) heeft op soepele wijze de openingsrace van het Formule 1-seizoen gewonnen. De tweevoudig wereldkampioen reed onbedreigd naar de winst in de Grote Prijs van Bahrein.

Nyck de Vries (28) eindigde in zijn eerste grand prix voor AlphaTauri buiten de punten, op de veertiende plaats. De Fries, die vorig jaar als invaller bij Williams debuteerde in de Formule 1 met een negende plaats in Italië, was vanaf de laatste startrij aan de race begonnen.

Verstappen reed vrijwel de hele race op het circuit van Sakhir aan kop. De Nederlandse coureur van Red Bull vertrok van poleposition en bouwde al snel een royale voorsprong op. Verstappen gaf de leiding alleen even uit handen toen hij na 14 rondes zijn eerste pitstop maakte.

Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez (33) eindigde op 12 seconden als tweede, Fernando Alonso (41) reed bij zijn debuut voor Aston Martin naar de derde plaats. De Spanjaard moest meer dan 30 seconden toegeven op Verstappen.

Fel gevecht

De openingsrace van het seizoen 2023, dat uit 23 grands prix bestaat, maakte duidelijk dat Red Bull op dit moment met afstand de snelste auto heeft. Verstappen en Pérez eindigden in de kwalificatie als eerste en tweede en waren ook in de race dominant.

De Mexicaan werd bij de start wel gepasseerd door Ferraricoureur Charles Leclerc (25), maar pakte de tweede plaats terug na de eerste serie pitstops. Verstappen had op dat moment al een comfortabele marge opgebouwd. De Nederlander, die geen moment werd bedreigd, kon zich rustig bezighouden met het ‘sparen’ van zijn banden.

Verstappen was op de zachte band gestart en ook zijn tweede shift deed hij op het zachte rubber. Bij zijn tweede stop, in de 36ste ronde, liet hij de harde band onder zijn auto zetten, waarmee hij de laatste 20 rondes zonder problemen uitreed.

Achter de twee Red Bulls ontstond een fel gevecht om de derde plaats, nadat Leclerc met zijn Ferrari was stilgevallen. Zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz (28) nam de derde plek over, maar hij werd in de 46ste ronde gepasseerd door zijn landgenoot Alonso.

De Spanjaard, die in de vrije trainingen al liet zien dat Aston Martin een razendsnelle auto heeft, bekroonde een sterk weekeinde met een podiumplaats. “Deze auto is een genot om in te rijden,” zei Alonso over de boordradio.

De volgende grand prix is over twee weken in Saudi-Arabië.