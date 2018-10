Dolberg verlengt met een jaar bij Ajax

De Deense spits had eerst een overeenkomst tot en met 30 juni 2021. De 21-jarige Dolberg kondigde in mei al aan niet uit Amsterdam te willen vertrekken voordat hij met de club kampioen zou worden. Pas dan denkt hij aan een overstap naar een grotere competitie.



"Ik word blij van de stad en blij van wat er gaande is binnen de club. Ondanks de resultaten hebben we het goed in de kleedkamer," blikte de spits terug op het vorige, teleurstellende seizoen.



Dolberg kwam in 2015 op 17-jarige leeftijd over van het Deense Silkeborg IF. De spits maakte op 26 juli 2016 zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd Ajax-PAOK Saloniki (1-1). Tot nu toe speelde hij 85 wedstrijden voor Ajax 1 en scoorde hij 36 keer.



Klaas-Jan Huntelaar, Dolbergs concurrent in de spits, heeft nog een contract tot 30 juni 2019.