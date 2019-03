Dolberg offerde zich op tegen Fortuna Sittard

Na de heroïsche zege op Real Madrid kwam Ajax zondagmiddag met de juiste instelling op het veld. Dat mondde al na vier minuten uit in een doelpunt van, hoe kan het anders, Dusan Tadic.



Stond Tadic, de uitblinker in Bernabéu, opnieuw in de spits?

Nee. Trainer Erik ten Hag verklaarde dat hij tegen een defensief ingestelde tegenstander als Fortuna Sittard een 'echt centrumspits' nodig had. "Eentje die diep staat en daar ook wil blijven staan." De keuze viel op Kasper Dolberg.



Maakte Dolberg het waar?

Niet echt, maar de rol die een spits in dergelijke wedstrijden heeft, is moeilijk. Je zou bijna zeggen: een ondankbare taak. Hij moet enorm veel lopen, gaten trekken, tegenstanders aan zich binden, zodat zijn medespelers in scoringspositie komen. Hij is bliksemafleider. De spits zelf krijgt in zo'n duel nauwelijks kansen. Pas na ruim een uur was De Deen dicht bij een treffer: zijn kopbal belandde op de paal.



Dolberg offerde zich op?

Ja, daar komt het wel op neer. Het zegt veel dat Dolberg kort voor tijd, bij een 3-0 voorsprong, niet voor eigen succes ging, maar de vierde treffer van de wedstrijd aan Dusan Tadic gunde.



Wie maakten de andere goals?

Tadic dus de eerste, na een foute terugkopbal van de Limburgse linksback Michael Pinto. David Neres, de kersverse Braziliaanse international, maakte de 2-0 op aangeven van de gretige Hakim Ziyech. Na rust scoorde Neres opnieuw, ditmaal op aangeven van Tadic.



Dus Tadic leverde weer twee doelpunten én een assist?

Ja, de statistieken van de Serviër zijn geweldig: 18 goals en 7 assists in de eredivisie. In de Champions League heeft hij dit seizoen al negen keer gescoord in 14 duels.