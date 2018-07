Dolberg mist ook return tegen Sturm Graz

De Deense aanvaller liep ruim een week terug een buikblessure op en is daarvan nog niet hersteld.



In vergelijking met de selectie van vorige week in de thuiswedstrijd zijn twee spelers nieuw. Doelman Dominik Kotarski neemt de plaats in van Benjamin van Leer, die ziek is en in Amsterdam achterblijft. Zakaria Labyad miste de eerste ontmoeting wegens een schorsing maar maakt nu wel deel uit van de spelersgroep van 21 man.



Ajax verdedigt woensdag in Graz een voorsprong van 2-0. In de derde voorronde is Standard Luik de volgende tegenstander van Ajax of Sturm Graz.



