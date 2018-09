Dolberg maakt rentree bij Jong Ajax

Dolberg miste nagenoeg de hele tweede helft van het vorige seizoen wegens een voetblessure. Hij ging wel met de nationale voetbalploeg van Denemarken naar het WK in Rusland. In de voorbereiding op het huidige voetbaljaar werd hij geveld door een buikblessure.



"Gelukkig gaat het nu goed met hem," zei trainer Erik ten Hag. "Hij zit nog niet bij de selectie voor het duel van zaterdag met FC Groningen. Want dan zou hij maandag niet met Jong Ajax kunnen spelen. Als het maandag goed gaat, dan zou hij wel in de selectie kunnen zitten voor de wedstrijd in de Champions League tegen AEK Athene."



Ajax staat voor een belangrijke week. Na de thuiswedstrijden tegen FC Groningen en AEK Athene wacht volgende week een uitduel met kampioen PSV. Trainer Ten Hag is blij dat de meeste internationals heel en met een goed gevoel zijn teruggekeerd. Hij merkt niets aan Frenkie de Jong, die veel complimenten kreeg voor zijn spel tegen Peru en Frankrijk. "Frenkie is nog gewoon Frenkie. Hij heeft zin in een nieuwe uitdaging."



Ten Hag is het niet eens met de kritiek die Daley Blind hier en daar kreeg na beide interlands van Oranje. "Wij vinden dat hij op centrale posities beter tot zijn recht komt maar Daley kan ook als linksback goed uit de voeten. Dat heeft hij tegen Dinamo Kiev laten zien. Ik ben het dus niet eens met sommige zogenaamde kenners dat hij niet kan verdedigen. Dan kom je denk ik niet bij Manchester United terecht en word je ook geen derde met het Nederlands elftal op het WK."