Doet Ajax het wel zo goed in de eredivisie? ‘Als het zo doorgaat, kunnen ze het kampioenschap vergeten’

Presentator Menno Pot merkt op dat hij niet wil doen alsof er ineens niet meer deugt bij Ajax, maar vindt zeven verliespunten uit elf competitieduels wel veel. Dick Sintenie, Ajaxwatcher van Het Parool: “Het is niet zo erg dat je een keer verliest als je slecht speelt, maar het probleem is juist dat Ajax nu zeven punten heeft gemorst in wedstrijden die ze, gezien de kansen, al voor rust hadden moeten beslissen. Dat duidt toch op een gebrek aan urgentiebesef.”

Branie blikt natuurlijk vooruit op Borussia Dortmund - Ajax, zowel op de wedstrijd tussen de eerste elftallen als op het duel dat Ajax O19 in de Uefa Youth League gaat spelen tegen de O19-ploeg van de Duitsers. In Amsterdam kreeg Ajax O19 een flink pak slaag (1-5) van de Duitse tegenstander. Thijs Zwagerman, jeugdwatcher van Ajax Showtime, laat zijn licht op de return schijnen.

En ná ‘Dortmund uit’, wat moet er dan eigenlijk gebeuren? Vanaf 4 november zit de schorsing van André Onana erop en mag de Kameroener weer worden opgesteld. Wat doet Erik ten Hag? Sorteert hij voor op een directe rentree van Onana of is Remko Pasveer verzekerd van zijn plek zolang hij het goed blijft doen? Thijs Zwagerman en Dick Sintenie hebben zo hun eigen theorieën over wat de Ajaxtrainer van plan is. Zondag, tegen Go Ahead Eagles, zal het blijken.

Branie is een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot. Iedere maandag om 12.00 uur is er een nieuwe aflevering. Te beluisteren via iTunes, Spotify en alle bekende podcastkanalen.

Luister hieronder ook eerdere afleveringen van Branie.