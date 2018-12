Doelsaldo Ajax en PSV exact gelijk

Ajax werkte zondagmiddag tegen De Graafschap aan het doelsaldo. Dat was nodig. Koploper PSV heeft bijna halverwege de competitie slechts twee puntjes voorsprong. De kans dat beide ploegen aan het eind van de rit gelijk eindigen, is zeker niet denkbeeldig.



Heeft Ajax het maximale eruit gehaald?

Nog niet eens. Van de 30 doelpogingen was iets meer dan de helft op doel. PSV won zaterdagavond bij Heracles met 4-0. Ajax had tegen de hekkensluiter van de eredivisie de dubbele cijfers kunnen halen. De Amsterdammers hadden wel wat pech. Matthijs de Ligt raakte de paal, Hakim Ziyech de lat.



Wie heeft op dit moment het beste doelsaldo?

Ajax en PSV staan exact gelijk: met 57 goals voor en 7 tegen. De twee beste ploegen van de eredivisie liggen allebei op koers om meer dan 100 doelpunten te maken.



Hakim Ziyech was de grote man?

Ja, hij scoorde drie keer: een intikker en twee fraaie afstandsschoten. Hij was bij momenten weer weergaloos. Ook Daley Blind maakte drie goals, waarvan de eerste (de 5-0) wonderschoon was. Van een meter of twintig joeg hij de bal via de lat in het doel.