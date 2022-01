Doelpuntenmaker Noussair Mazraoui gaat Ajax verlaten

Noussair Mazraoui viert de 1-2 tijdens de Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen PSV Eindhoven en Ajax Amsterdam in het Phillips stadion op 23 januari 2022 in Eindhoven. Beeld ANP

Mazraoui is sinds 1 januari vrij om met andere clubs te onderhandelen. “Ik heb ook al gesproken met andere clubs, maar ik zeg niet welke.” De rechtsback besliste zondagmiddag de topper tegen PSV (1-2) met een vernietigend afstandsschot. “Het is mooi om weer bovenaan te staan, maar het gaat erom dat we aan het eind van het seizoen op die eerste plek staan.”

Mazraoui maakte in 2018 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax en kwam tot dusver tot ruim tachtig wedstrijden in de eredivisie, waarin hij zes keer scoorde. Vijf van die zes doelpunten maakte hij in het lopende seizoen, waaronder dus de winnende tegen PSV.

Doelpunt

De gedachten bij Noussair Mazraoui gingen zondag, na zijn winnende doelpunt bij PSV (1-2), terug naar de uitwedstrijd tegen Real Madrid in het voorjaar van 2019. De verdediger van Ajax wist de bal toen net binnen te houden en uit de aanval die volgde scoorde Dusan Tadic de derde Ajax-treffer. Ajax won uiteindelijk ruim: 1-4.

“Nu vroeg ik aan Daley Blind of de bal binnen was gebleven, destijds vroeg Tadic het aan mij. Dat beeldje kwam vandaag wel even in mijn hoofd terug,” aldus de vertrekkende Mazraoui, die in de 74e minuut met links doeltreffend uithaalde. Blind leek bij het begin van die aanval de bal over de lijn te hebben laten gaan, net als Mazraoui drie jaar terug. In beide gevallen oordeelde de arbitrage dat de bal niet in z’n geheel over de zijlijn was gegaan.

“Daley zei tegen me: ik weet het niet,” aldus Mazraoui. “Het was twijfelachtig volgens hem, geen duidelijke ja of nee.” De Ajax-spelers stonden om scheidsrechter Danny Makkelie heen en konden zijn communicatie met de videoscheidsrechter horen. Na enkele minuten wisten ze dat het doelpunt niet werd afgekeurd.