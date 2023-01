Doelman Rulli op weg naar Ajax na afscheid van Villarreal

Keeper Gerónimo Rulli in het shirt van Villarreal. Beeld Getty Images

Ajax betaalt, inclusief bonussen, naar verluidt meer dan 10 miljoen euro voor Rulli, die de nieuwe eerste doelman van de landskampioen moet worden. Ajax heeft met Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg al twee ervaren keepers onder contract staan. Mogelijk wordt Jay Gorter in de tweede helft van het seizoen verhuurd.

Rulli was de tweede doelman van Argentinië op het WK, achter Emiliano Martínez, die een hoofdrol speelde in de strafschoppenseries van de finale en kwartfinale tegen respectievelijk Frankrijk en het Nederlands elftal. Hij speelde eerder in Europa voor Real Sociedad en Montpellier. Rulli blonk in 2021 uit voor Villarreal tijdens de gewonnen finale van de Europa League tegen Manchester United. Hij benutte in een lange strafschoppenserie een penalty en stopte vervolgens de inzet van David de Gea.

Ajax hervat de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen NEC. De club is nog op zoek naar een rechtsbuiten en verdediger. Onduidelijk is of Edson Álvarez en Mohammed Kudus in Amsterdam blijven.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: