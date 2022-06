Doelman Charlie Setford uitgeroepen tot grootste talent van Ajax

Charlie Setford. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Setford begon bij Ajax onder 9 en debuteerde op 20 augustus vorig jaar in het betaalde voetbal. Hij keepte afgelopen seizoen acht wedstrijden voor Jong Ajax. Bij de hoofdmacht zat de doelman verschillende keren op de bank, waaronder tegen Sporting Portugal in de Champions League, maar zijn debuut in het eerste laat nog even op zich wachten.

De Engelse jeugdinternational is geboren in Haarlem. Hij heeft een Nederlandse moeder en een Engelse vader.

Setford volgt Amourricho van Axel Dongen op, die de trofee vorig jaar won. Eerdere winnaars zijn Devyne Rensch, Naci Ünüvar, Ryan Gravenberch, Justin Kluiver en Matthijs de Ligt.