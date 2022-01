Djokovic zonder pardon geweigerd op vliegveld van Melbourne

Eenmaal geland op het vliegveld van Melbourne kwam Novak Djokovic niet voorbij de douane. Beeld REUTERS

Novak Djokovic plaatste dinsdag nog een vrolijk bericht op zijn Instagram. Hij poseerde op het vliegveld naast een stapel tennistassen, want hij had een medische vrijstelling gekregen om ongevaccineerd mee te doen aan de Australian Open. Down Under, hij kwam eraan.

Eenmaal geland op het vliegveld van Melbourne kwam hij echter niet voorbij de douane. Want de organisatie van het grandslamtoernooi mag hem dan groen licht hebben gegeven, net als de staat Victoria, het is in Australië de landelijke overheid die bepaalt wie het land binnen mag.

Urenlang werd de nummer één van de tenniswereld woensdagavond en -nacht, lokale tijd, ondervraagd op het vliegveld van Melbourne. Hij had, zo meldt de Australische krant The Age, een verkeerde visumaanvraag gedaan. Iemand uit zijn entourage zou een visum hebben aangevraagd dat niet voorziet in de mogelijkheid om met een vrijstelling en zonder vaccinatie het land binnen te reizen. Bovendien zouden er twijfels zijn over het medische bewijs waarmee hij niet aan de vaccinatieplicht meende te hoeven voldoen. Djokovic werd de toegang tot het land geweigerd en in de vroege donderdagochtend, lokale tijd, gesommeerd nog dezelfde dag te vertrekken.

Streng coronaregime

Advocaten van de tennisser vochten het besluit aan, de zaak wordt maandag voorgelegd aan de rechter. Waarschijnlijk zit Djokovic tot die tijd in een quarantainehotel. De kwestie was inmiddels al in de politiek, media en onder de bevolking torenhoog opgelopen. Het feit dat Djokovic voor een vrijstelling in aanmerking kwam, viel bijzonder slecht in het land dat al twee jaar onder een zeer streng coronaregime gebukt gaat. Australiërs die een uitvaart van een familielid in een andere staat wilden bijwonen, kwamen vaak niet in aanmerking voor een uitzondering. Dat Djokovic dat wel lukte, ging er bij de gewone man niet in. Het vormde het bewijs dat voor het gevoel dat voor rijken en beroemdheden soms andere regels gelden.

Ook de Australische premier Scott Morrison gaf commentaar op de kwestie tijdens een persconferentie. “Er werd niet voldoende bewijs geleverd bij zijn medische vrijstelling,” zei hij donderdag. Eerder op de dag had hij al gesteld dat ‘niemand boven de regels staat’ en er daarom voor de tennisser geen uitzondering wordt gemaakt. “Regels zijn regels, zeker als het gaat om onze grenzen,” benadrukte hij. Volgens Morrison is het strikte grensbeleid van zijn land van cruciaal belang om de sterftecijfers in de coronapandemie zo laag mogelijk te houden.

Dat Djokovic een medisch probleem heeft waardoor hij niet kan worden gevaccineerd, gelooft vrijwel niemand. Al voordat er vaccins tegen corona bestonden, had hij aangegeven die niet te zullen nemen. Djokovic liep na een zelf georganiseerd demonstratietoernooi in de Balkan in 2020 corona op. Vermoedelijk heeft hij, in eerste instantie met succes, een tweede, recente besmetting opgevoerd om zonder inentingen vanaf 17 januari aan de Australian Open te kunnen meedoen. Volgens het organiserende Tennis Australia hebben twee onafhankelijke gezondheidscommissies die aanvragen anoniem behandeld. Er waren bovendien nog enkele andere spelers of stafleden die op die manier zonder vaccinaties mochten meedoen. Omdat verdere details in Djokovic’ geval niet werden prijsgegeven, rezen twijfels of dit proces wel eerlijk was verlopen.

Administratie niet op orde

Volgens The Sydney Morning Herald zou de organisatie van het tennistoernooi er door de autoriteiten tot twee keer toe voor zijn gewaarschuwd dat mensen die zijn hersteld van het coronavirus niet welkom zijn in Australië als zij niet volledig zijn gevaccineerd. Een herstelbewijs is geen geldige medische vrijstelling, benadrukten de autoriteiten in verschillende brieven aan de organisatoren. Nick Wood, de raadsman van de 34-jarige Serviër, zei tegen de krant dat hij in gesprek is met de autoriteiten, maar dat een geldig visum ‘cruciaal’ is voor Djokovic om te mogen meedoen aan de Australian Open. “Als meneer Djokovic geen geldig visum heeft, dan is dat een onoverkomelijk obstakel voor deelname aan het toernooi,” aldus Wood.

Mogelijkerwijs was Djokovic wel welkom geweest als hij na aankomst in Australië twee weken in hotelquarantaine was gegaan. Of deze optie is besproken, blijft onduidelijk. Het toernooi begint al op 17 januari.

Djokovic kwam vorig jaar op twintig grand slams, net als Roger Federer en Rafael Nadal. De Serviër was, als elk jaar, favoriet om ook deze editie van het ‘Happy Slam’ te winnen, een titel die hij al negen keer op zijn naam heeft geschreven. Maar in de haast om alsnog naar Australië te reizen, had hij zijn administratie niet op orde. Op al te veel compassie van zijn concurrenten, die zich wel naar alle regels hebben geschikt, hoeft Djokovic in elk geval niet te rekenen. “Hij heeft zijn eigen keuzes gemaakt,” zei Nadal gisteren na zijn eerste, gewonnen, partij op het ATP-toernooi van Melbourne. “Iedereen is daar natuurlijk vrij in, maar daar zijn wel consequenties aan verbonden. Als hij had gewild, had hij zonder problemen hier in Australië kunnen spelen.”