Djokovic wint rechtszaak en mag Australië binnen voor Australian Open

Beeld AFP

De rechter oordeelde maandag dat de Australische overheid ten onrechte het visum van Djokovic heeft geannuleerd, toen hij vorige week aankwam in Australië.

De rechtbank heeft besloten dat de nummer één van de wereld direct moet worden vrijgelaten uit het quarantainehotel en niet het land wordt uitgezet.

De Australische regering heeft laten weten dat de minister van Immigratie overweegt om zich te beroepen op zijn persoonlijke bevoegdheid tot uitzetting. Mocht dit gebeuren, zou dat betekenen dat Djokovic drie jaar lang geen voet op Australische bodem mag zetten. Al kan de tennisser tegen dat besluit wel nog in beroep.

Zorgen

De rechter uitte eerder zijn zorgen over de behandeling van de tennisser bij de douane. Volgens de rechter was een medische vrijstelling voor de tennisser toegekend door een onafhankelijk deskundigenpanel in de staat Victoria. “Het punt waar ik enigszins geïrriteerd over ben: wat had deze man nog meer kunnen doen?” aldus rechter Anthony Kelly.

Djokovic raakte half december besmet met het coronavirus. Hij dacht daarom aan alle voorwaarden te hebben voldaan voor een medische vrijstelling en daarom zonder vaccinatiebewijs Australië in te mogen.