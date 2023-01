Djokovic neemt met 22ste grandslamtitel revanche op Australië, de media en critici: ‘We hebben een monster gecreëerd’

Zijn tiende titel in Melbourne, grand slam nummer 22 en weer aanvoerder van de wereldranglijst. Het maakte buitengewoon veel los bij Novak Djokovic. Ook door de affaires van vorig jaar. ‘Van iedereen die ooit een racket heeft opgepakt, is hij de beste’

Met schokkende borstkas en lange uithalen liet Novak Djokovic (35) alle emoties de vrije loop. Eerst op de tribune, liggend voor de stoeltjes van zijn coaches en familie. Daarna nogmaals op zijn bankje langs de baan. Het gejoel van de vijftienduizend fans kon het gehuil van de kampioen niet overstemmen. Zelden, waarschijnlijk nooit, maakte een titel zo veel los bij Djokovic. Alles gewonnen, vaker dan eens, maar de ontlading was groot. “Het is mijn mooiste zege ooit, gezien de omstandigheden,” zei de tennisser in een wit jasje met ‘22’ op de borst.

Hij wijdde niet verder uit over die omstandigheden, maar ze zijn alom bekend. Een jaar geleden reisde de Serviër op het laatste moment naar Australië. Als niet-gevaccineerde speler had hij een ontheffing nodig om het land binnen te komen. Maar hij beschikte niet over de juiste papieren. Tot twee keer toe werd hij vastgezet in een detentiehotel, tweemaal kwam zijn zaak voor de rechter. Djokovic werd uiteindelijk gedeporteerd. Er was enige steun, maar veel Australiërs verloren hun sympathie voor de Serviër, die misschien dacht dat er voor hem andere regels zouden gelden tijdens een pandemie.

Dus kwam Djokovic dit jaar met enige reserve naar Melbourne. Maar de ontvangst was warm. De fans weten hoe speciaal de plek is voor de tennisser. Hier speelde hij veel van zijn beste tennis. De drie edities voor vorig jaar wist hij allemaal te winnen en dit jaar was hij alleen nog maar meer gebrand op de titel. Juist op het sentiment van onrecht en revanche vaart hij het beste.

Elke wedstrijd een gevecht

Puur kijkend naar de uitslagen leek er deze twee weken geen vuiltje aan de lucht. Maar in de eerste drie rondes had Djokovic fysieke klachten: last van zijn bovenbeen vooral. Het voedde de twijfels. Na de kwartfinale was er een voorval met zijn vader, die op het park poseerde met fans van de Russische president Poetin. Ook dat moest Djokovic uitleggen en repareren. De stoel naast die van zijn moeder bleef in de halve finale en finale leeg.

Het leidde hem af, maar had geen effect op zijn spel. Misschien werd het vuur in Djokovic alleen maar verder aangewakkerd. Stefanos Tsitsipas kon in een fletse finale weinig uitrichten, zijn wapens werden door Djokovic geneutraliseerd. Op belangrijke momenten maakte Tsitsipas ook te veel fouten en verkeerde keuzes. De Serviër won met 6-3, 7-6, 7-6.

Aanvankelijk reageerde hij koeltjes, tikkend met zijn wijsvinger op zijn hoofd, hart en benen. Maar op weg naar de box kwam het oermens in hem los. “Bij mijn moeder en broer stortte ik in. Het heeft me enorm veel mentale energie gekost om gefocust en bij de les te blijven. Elke wedstrijd was een gevecht, twee weken geleden gaf ik mezelf geen goede kans.”

Grootste aller tijden

Maar hij nam revanche. Op zijn geliefde Australië, op de media, op alle critici. ‘Ik zei het al, we hebben een monster gecreëerd,’ tweette Nick Kyrgios. De cijfers liegen er niet om. Met zijn tiende titel in Melbourne komt Djokovic op 22 gewonnen majors. Hij staat weer gelijk met Rafael Nadal (36), van wie het maar de vraag is of hij na weer een blessure nog kans gaat maken op hoofdprijzen. Djokovic is slechts een jaar jonger, maar fysiek veel minder aan slijtage onderhevig.

Na een onderbreking van zeven maanden staat hij ook weer bovenaan de wereldranglijst. “Het is vleiend en een voorrecht om onderdeel te zijn van de discussie over de grootste speler aller tijden,” zei hij. Voor zijn tegenstander in de finale Tsitsipas is dat overigens geen vraag meer: “Van iedereen die ooit een racket heeft opgepakt is hij de beste.”

De toon is in Australië gezet, dit moet het jaar van Djokovic worden. Al is er nog altijd enige onzekerheid, bijvoorbeeld over toernooien in de Verenigde Staten. Vooralsnog is het spelen van Indian Wells in maart geen optie voor Djokovic, maar hij houdt hoop om ook daar weer toegelaten te worden. Het is echter geen topprioriteit voor de Serviër. “Natuurlijk blijf ik proberen meer grand slams te winnen. Dat is de reden dat ik nog speel.”