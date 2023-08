Dit zijn de vijf nieuwe gezichten waarmee Ajax aan de competitie begint

Ajax begint vanavond thuis tegen Heracles aan het eredivisieseizoen. De spelersgroep is nog niet compleet, maar telt wel al vijf nieuwe gezichten. We stellen ze even aan u voor.

Diant Ramaj, 21 jaar, keeper

Als er één woord is waarmee de jonge Duitse doelman met Albanese roots wordt getypeerd bij onze oosterburen dan is het ‘moedig’. Je hebt feitelijk twee soorten keepers: zij die hun lijn verdedigen en zij die hun strafschopgebied bewaken. Ramaj behoort tot die laatste categorie.

Zijn stijl wordt omschreven als onconventioneel of onorthodox. De Duitse jeugdinternational is lang (1,89 meter) en komt graag en veel zijn doel uit, ook met hoge voorzetten. Hij valt de bal liever aan dan dat hij teert op zijn reflex.

Ramaj voetbalt ook graag en goed mee, niet onbelangrijk in het spel van Ajax. Jan Zimmerman, keeperstrainer van Eintracht Frankfurt, de club waar Ajax de jonge keeper vandaan haalde, kent Ramaj misschien wel als beste. Zimmerman heeft hem langdurig gescout. “Diant is selfmade, heeft zijn eigen pad naar de top bewandeld. Een pad dat misschien afwijkt van dat van andere in Duitsland opgeleide keepers, maar hij heeft veel zelfvertrouwen en een enorme wilskracht.”

Ajaxtrainer Maurice Steijn heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Gerónimo Rulli als eerste keus onder de lat. Dat maakt het aankoopbedrag van Ramaj, die pas twee duels op het hoogste niveau heeft gespeeld, extreem groot. Acht miljoen euro betalen de Amsterdammers voor Ramaj en daarmee is hij een van de duurste Duitse keepers ooit. Hij staat in de top vijf kort achter Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (Arsenal) en Marc-André ter Stegen (Barcelona).

Technisch directeur Sven Mislintat kende geen twijfel: “Als je iemand van 21 met zijn potentie, karakteristieken en stijl kunt halen, moet je dat doen. Hij kan groeien in de schaduw van Rulli, maar hij heeft ook de kwaliteiten om er meteen te staan.”

Diant Ramaj tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Borussia Dortmund, begin augustus in Dortmund. Beeld Michael Bulder/Getty Images

Jakov Medic, 24 jaar, centrale verdediger

Dat Ajax vorig seizoen kwetsbaar was bij corners en vrije trappen is een understatement. Geen ploeg in de groepsfase van de Champions League had zo’n zwakke luchtverdediging als het elftal van toenmalig trainer Alfred Schreuder. Onder diens opvolger John Heitinga ging het overigens niet veel beter: Ajax kreeg vorig seizoen bijna vier keer zoveel doelpunten tegen uit corners dan in de jaargang daarvoor.

In de analyse van Mislintat was de gebrekkige kopkracht in de selectie een apart hoofdstuk. Spelhervattingen, waar corners en vrije trappen onder vallen, worden steeds bepalender in het topvoetbal – ze zijn niet zelden beslissend. Daarbij raakte de ploeg onlangs met Edson Álvarez ook nog eens zijn beste kopper kwijt.

Niet verwonderlijk dus dat vier van de vijf nieuwe spelers die Mislintat tot nu toe naar Ajax heeft gehaald het gebrek aan lengte en/of kopkracht compenseren. En dan moet Josip Sutalo (1,90 meter) van Dinamo Zagreb nog komen en keert ook Ahmetcan Kaplan (1,89) in oktober terug van een blessure.

Met Jakov Medic heeft Mislintat een Kroatische reus (1,91 meter) binnengehaald. De robuuste verdediger gaf in zijn eerste wedstrijd voor Ajax – het vriendschappelijke duel met Borussia Dortmund – meteen zijn visitekaartje af: bij een voorzet van Mohammed Kudus vanaf rechts torende hij boven de Duitse defensie uit en kopte slechts centimeters naast.

Medic is afkomstig van Sankt Pauli, dat uitkomt in de tweede Bundesliga. Een vijver waarin de Duitse technisch directeur graag vist. “In die competitie was Jakov wel een van de beste verdedigers,” aldus Mislintat. “Hij is hard in de duels, doet alles om tegendoelpunten te voorkomen en heeft een fantastische werkhouding.”

Medic kan zowel rechts als links in het centrum spelen.

De nieuwe Ajacied Jakov Medic in duel met Emre Can van Borussia Dortmund. Beeld Erik Pasman/Pro Shots

Benjamin Tahirovic, 20 jaar, middenvelder

Tijdens het trainingskamp in Duitsland kwam ook technisch commissaris Jan van Halst even zijn licht opsteken. Als voormalig middenvelder met een zekere verbetenheid in zijn spel keek Van Halst met genoegen naar Benjamin Tahirovic, vertelde hij. “Ik zag hem in het oefenduel met Anderlecht een duel aangaan. Bam! Poot erin. Hou ik van.”

Volgens zijn oud-trainer bij AS Roma, José Mourinho, zijn er echter twee versies van de voetballer Tahirovic, die de Bosnische nationaliteit heeft maar in Zweden is opgegroeid. “Benjamin is soms Zweeds, soms Bosnisch. Als hij Zweeds is, dan is hij een relaxte en rustige voetballer. Wanneer hij Bosnisch is, dan is hij mijn strijder met ongelooflijke potentie.”

Mourinho deed niet heel vaak een beroep op de verdedigende middenvelder, maar volgens Mislintat is Tahirovic een van de grootste talenten op zijn positie. Wat opvalt is zijn lengte: 1,92 meter. Hij is kopsterk, heeft veel kracht en is toch nog tamelijk snel voor een voetballer van zijn lengte. Hij mist nog wel consistentie in zijn spel. Tahirovic moet betrouwbaarder en dwingender worden om de defensieve kwaliteiten van Edson Álvarez te compenseren.

Mislintat acht Tahirovic daartoe in staat, ook al is hij pas 20 jaar. “Natuurlijk moet hij zich nog ontwikkelen, maar dat kan hier. Daar helpen we hem bij. Zijn ambitie moet zijn onmiddellijk basisspeler te worden.”

In de voorbereiding liet Tahirovic zich gelden. Hij vormde een goed koppel met die andere aangetrokken middenvelder, Branco van den Boomen.

Benjamin Tahirovic in duel met Kristian Arnstad van Anderlecht eind juli tijdens een oefenwedstrijd in Brussel. Beeld Getty Images

Branco van den Boomen, 27 jaar, middenvelder

Ouder, wijzer, beter. Toen Branco van den Boomen (27) als piepjonge voetballer de deur bij (Jong) Ajax achter zich dichttrok, had hij niet kunnen bevroeden dat hij via zo’n lange omweg alsnog in Ajax 1 terecht zou komen. Zijn verhaal is bekend: via onder meer FC Eindhoven, Heerenveen en De Graafschap belandde de middenvelder in Frankrijk bij FC Toulouse, op het tweede niveau. “Daar is het kwartje gevallen.”

Van den Boomen realiseerde zich dat hij zijn specialiteit, zijn traptechniek, meer moest uitbuiten. Het werd zijn unique sellingpoint. Hij moest met zijn passing voor doelpunten en assists zorgen, kansen creëren voor zijn ploeg.

Toulouse promoveerde en won vorig seizoen de Franse beker. De rol van Van den Boomen was daarbij groot. Hij verbeterde ook zijn zwakke punten: zijn mobiliteit, het voetenwerk. “Maar vooral ben ik rustiger geworden in mijn hoofd. Ik kan met wat meer distantie naar het voetbal kijken.”

Van den Boomen moet de spelverdeler worden die Ajax vorig seizoen heeft gemist. Het is zijn grote kracht: hij weet altijd waar zijn medespelers staan en wie de bal moet hebben. Dat kan een speler zijn die pal naast hem staat, maar hij kan ook in een oogwenk met een lange pass een aanvaller vrij voor het doel zetten. De snelle Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Carlos ‘Forbs’ Borges móeten daar hun voordeel mee kunnen doen.

Branco van den Boomen. Beeld Marcel van Dorst/Pro Shots

Carlos Borges, 19, vleugelaanvaller

Om verwarring te voorkomen: op het shirt van de Portugese aanvaller staat bij Ajax niet zijn familienaam, maar zijn bijnaam: Forbs. Het zal weinig moeite kosten daaraan te wennen, want als Carlos Borges kent nog bijna niemand hem. De voormalige jeugdspeler van Sporting Portugal speelde voornamelijk in het tweede elftal van Manchester City.

Ajax zal hopen op een ontwikkeling zoals Jadon Sancho heeft doorgemaakt. Ook hij komt bij City vandaan en werd daar op jonge leeftijd weggehaald door Borussia Dortmund. In Duitsland maakte Sancho furore, waarna Manchester United hem in 2021 voor 85 miljoen euro kocht.

Borges (sorry, Forbs) zelf vergelijkt zich met Sadio Mané, die zijn beste jaren had bij Liverpool. Ook hij moet het hebben van zijn snelheid en zijn scorend vermogen. De 19-jarige Portugees zoekt de kortste weg naar het doel. Vorig seizoen maakte hij 29 goals in het hoogste opleidingselftal.

Of Borges ook op het hoogste niveau kan slagen, zal moeten blijken. Mislintat had er liefst 14 miljoen euro voor over om het talent over te nemen van City. Een bedrag dat met bonussen nog kan oplopen tot 18 miljoen euro.

Het is duidelijk dat Mislintat de pijnpunten van Ajax van vorig seizoen wil wegpoetsen: de selectie ontbeerde kopkracht, een goede balans tussen aanvallen en verdedigen én diepte in het aanvalsspel. Met Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Carlos Borges, Mika Godts en Francisco Conceiçao is er snelheid genoeg in de voorhoede.

Borges is linksbenig en draagt onder de naam Forbs nummer 11 dat hoort bij een linksbuiten, maar zal vermoedelijk vanaf rechts spelen. Want de rechtsbenige Bergwijn, met het nummer 7 van de rechtsbuiten, heeft een duidelijke voorkeur voor de linkerflank. Misschien dat ze nog van nummer kunnen ruilen als de transferperiode is gesloten.

Carlos Borges Beeld Erik Pasman/Pro Shots

Luister onze Ajaxpodcast Branie: