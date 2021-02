Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax in de Europa League

Vrijdagmiddag om 13.00 uur is in het Zwitserse Nyon de loting voor de volgende ronde van de Europa League. Ajax is na de winst op Lille nog de enige Nederlandse ploeg in het toernooi, nadat PSV door het Griekse Olympiakos Piraeus werd uitgeschakeld.