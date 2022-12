Dit zijn de kosten en de baten van het WK in Qatar – het duurste reclamespotje ooit

Het WK in Qatar eindigde met een meeslepende Messi-finale, na twaalf jaar controverse en vier weken voetballen. Wat heeft dit WK in breder perspectief gekost – en nog complexer wellicht: wat was het eigenlijk waard?

Als je in de metro van Doha stapt, is het alsof je in een Eftelingattractie zit. In een halfuurtje ‘vlieg’ je naar het Lusailstadion, zoevend langs een stuk of vijftien gloednieuwe metrostations. Onder het immense stadspark Al Bidda door ook, een smetteloos aangelegde oase van groen in de woestijn, onderhouden door een drainagesysteem dat vele duizenden liters water kost – per minuut.

Niemand komt er. Waarom deze botanische tuin er is, met welk doel, en voor wie: niemand weet het. Of ja, gewoon, omdat het kán. Omdat de Qatarezen nu eenmaal hebben bedacht dat dat bij hun perfecte, surrealistische miljoenenstad hoort. Geld is het probleem niet – nooit, in dit wezenloos rijke land.

Dat vrijwel niemand de moeite neemt er gebruik van te maken, ach. In de gigantische shoppingmal bij Katara loopt óók geen hond, maar de metersgrote kristallen kroonluchters hangen er stralend bij. De metro in de dagen en weken voor de start van het WK: angstaanjagend stil.

Stralende Infantino

Op vrijdagochtend, in het Qatar National Convention Centre, vertelde Gianni Infantino (52) nog maar eens stralend hoe geweldig dit WK is geweest. Hoeveel geld het had opgeleverd: zo’n 10 miljard dollar wordt in de komende vier jaar verdeeld over de 211 aangesloten nationale bonden van de Fifa. De organisatie was smetteloos. Alles klopte. Hulde aan iedereen.

Dat is misschien wel het meest onuitstaanbare aan dit PR-evenement, aan dit verkochte WK. Dat niemand ooit werkelijk verantwoordelijkheid nam voor alles wat eraan voorafging. Dat er oneindig veel werd geschreven, onderzocht en aangekaart, maar dat de trein gewoon verder raasde. De hijskranen bleven bouwen.

Al in het najaar van 2010 was bekend wat er moest gebeuren om van Doha een geschikte WK-stad te maken. De Fifa-commissie die het bid van Qatar moest beoordelen, kwam tot een vrij eenduidige conclusie: er moest binnen twaalf jaar vrijwel een complete stad worden gebouwd. Van hotels tot stadions en infrastructuur.

En dat in een land waar het negen maanden per jaar verzengend heet is, niet zelden 50 graden. Een regio waar mensenrechtenorganisaties al volop alarmerende rapporten over hadden geschreven, juist vanwege de bedroevende arbeidsomstandigheden. Europese en ook Nederlandse bouwbedrijven profiteerden er decennialang overigens vrolijk van mee.

Duurste reclamespotje ooit

De Fifa had er eind 2010 domweg schijt aan, althans een meerderheid van de 22 leden van het uitvoerend comité. De verziekte cultuur van corruptie en fraude die eraan ten grondslag lagen, leidde in de jaren erna tot tal van schorsingen en arrestaties. De Fifa werd ‘geherstructureerd’, Sepp Blatter vertrok in 2015, maar nóg nam de wereldvoetbalbond nooit enige verantwoordelijkheid.

Sterker: Infantino sprong vrolijk op de bagagedrager van Qatar, ging er wonen, en stak zijn middelvinger op naar de westerse criticasters. Het WK moest nog beginnen, of hij haalde in een waanzinnige openingsspeech uit naar Europa, dat slechts ‘racistische’ motieven had in de hetze tegen het Midden-Oosten. Het kwam hem op Europese hoon te staan, maar ook heel veel steun vanuit de Arabische wereld. Eindelijk iemand die durfde te zeggen hoe het écht zat.

Ook voor dat geluid mogen Europeanen niet blind zijn. Dat dit WK veel heeft gekost, zowel qua geld als mensenlevens, werd in de afgelopen twaalf jaar onomwonden helder. Maar heeft dit WK ook iets opgeleverd?

Het antwoord daarop is complex, al is het maar omdat ‘Qatar 2022’ óók een façade was van voortdurende misinformatie. Dit was niet alleen het duurste WK, maar ook het duurste reclamespotje ooit. Maar wat als we door al die propaganda heen proberen te kijken? Tienduizenden Argentijnen, Mexicanen, Marokkanen, Saoedi’s en anderen genoten van Qatar, van de sfeer en van het voetbal. Zingend trokken ze door de straten. Het WK was niet alleen strak georganiseerd, maar ook veilig en vreedzaam.

Messi in traditioneel gewaad

Vrijwel de hele Arabische wereld was trots en enthousiast. In Zuid-Amerika, Azië en Afrika speelde de thematiek over mensenrechten niet of nauwelijks. En met alle statements, of halfslachtige pogingen daartoe, kreeg ‘Europa’ amper voet aan de grond. Als het al reacties opriep, was het weerstand: het Midden-Oosten zag er vooral een bewijs in van ‘moreel kolonialisme’.

In dat opzicht slaagde Qatar in zijn missie om zichzelf prominent op de wereldkaart te zetten – en niet alleen op dat vlak. Toen Lionel Messi zondagavond zijn wereldbeker in handen kreeg, stonden de emir en Infantino stralend in het beeld. Messi kreeg een traditioneel gewaad omgehangen. Zo zullen de foto’s van zijn WK-winst voor altijd verbonden blijven met Qatar.

En er is meer dan dat. Boven alles moest het WK een vliegwiel zijn onder een toekomst ná de gasbel. Doha moest Dubai achterna als buitenissige wereldstad – en liefst voorbij.

Die beoogde wereldstad staat er nu. Je moet veel geld hebben om je tot Doha aangetrokken te voelen, maar voor een luxe toeristisch leven is er alles wat je kan bedenken: hotels in overvloed, parken en pretparken, nachtclubs, fantastische restaurants en peperdure winkels. Nu alleen de mensen nog.

Over mensen gesproken: wat heeft dit WK opgeleverd voor de Qatarese inwoners? Voor de middenklasse en daarboven best wat. De werkgelegenheid groeide, of het nu om Uberchauffeurs ging, om horecapersoneel, om beveiligers, om architecten of ingenieurs. Het lot van de onderkant van de samenleving was schrijnender: honderdduizenden bouwvakkers werden uitgebuit. Formeel werd het ‘kafalasysteem’, dat voorschrijft dat buitenlandse werknemers een Qatarese sponsor hebben, afgeschaft. Maar het is de vraag wat er straks aan verbeteringen overblijft.

Afstand van Europa

En dan is er de Fifa, de initiator van dit alles. De bond die onder Infantino steeds meer afstand neemt van Europa. Die Fifa kreeg exact wat het wilde: geld en macht. Infantino keert de komende jaren bijna 50 procent meer miljoenen uit dan in de vier jaar voor dit WK. En hoe meer geld de 211 aangesloten bonden krijgen uitgekeerd om zogenoemd hun ‘voetbal te ontwikkelen’, des te tevredener zijn ze.

Het reclamespotje voor de Fifa zag er in de afgelopen vier weken smetteloos uit. Infantino misbruikt het graag voor zijn dubieuze agenda, maar ook in Qatar bleek dat voetbal verenigt en verbroedert. Zoals Moskou vier jaar geleden transformeerde tot één grote, vrolijke cocktail van culturen, zo ging dat ook in Qatar.

Meer dan ooit toonde het voetbal zich in Doha als een mondiale sport. Met minder Europeanen dan normaal, maar met meer Indiërs, Nepalezen, Marokkanen, Ghanezen, Argentijnen en Japanners. Vaak was het een feest om te zien in de wijk Souq Waqif, waar al die culturen vrolijk liedjes zongen, vlaggen uitwisselden en plezier maakten.

Maar dan nog. Wat is het instituut Fifa nog waard in moreel opzicht? Hoe kan het gebeuren: moedwillig een complete stad laten bouwen, terwijl je wéét – of eenvoudigweg kón weten – dat het zoveel menselijk leed zou veroorzaken?

De wereldvoetbalbond draaide zijn hoofd weg en liet het gebeuren. Een WK in de nog dubieuzere dictatuur Saoedi-Arabië valt in 2030 beslist niet uit te sluiten. Wat de erfenis van ‘Qatar’ meer dan alles zou moeten opleveren, is vooral de garantie dat dit nooit meer gebeurt: een supergelikt WK van een peilloze leegte.