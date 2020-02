Dit zijn de drie valkuilen voor Ajax tegen knokploeg Getafe

Zonder romantiek, nostalgie, blinde loyaliteit en nog blinder optimisme heeft voetbal geen zin. Maar voetbal bevat ook logica. In de nieuwe rubriek Da’s logisch analyseert Het Parool elke maandag ‘het spel achter het spel’. Vandaag: een vooruitblik naar de aanstaande Europa League-tegenstander van Ajax, het effectieve Getafe.

Het is een meeslepend succesverhaal dat Moneyball vertelt: hoe de financiële ongelijkheid in de topsport te overkomen is met wetenschap en ‘anders denken’ als wapens. Maar dit boek en de verfilming ervan schotelen de sportfan een iets te romantisch beeld voor.

Moneyball is geen sprookje over de onderschatte nerd, geen verhaal waar David daadwerkelijk wint van Goliath. Nee, Moneyball vertelt het verhaal van een honkbalteam dat beter presteert dan je op basis van de financiën zou mogen verwachten, door aan de hand van data en gedragseconomische principes ‘inefficiënties in de markt’ uit te buiten. In normale-mensentaal: gaten vinden in ons collectieve sportdenken en daarop inspelen.

Waarom dit geneuzel over een nerdy honkbalboek? In een tijd waarin elke zichzelf respecterende voetbalclub zich presenteert als een club die openstaat voor Moneyball-achtig denken, is de aanstaande tegenstander van Ajax in de Europa League, Getafe, wellicht het meest geloofwaardige voorbeeld van een club die anders durft te denken.

Maar hier komt de grap: tot dusver wordt Getafe, een club die met de financiële middelen van een degradant doodleuk derde staat in de Spaanse La Liga, in eigen land uitgekotst. De ploeg van trainer José Bordalás zou mensonterend anti-voetbal spelen. Het gat in de voetbalmarkt blijkt de bereidheid om ‘lelijk’ te spelen.

Ajax treft een tamelijk unieke tegenstander in Getafe, een voorstad van Madrid. Een waarop je je moeilijk kunt voorbereiden. Drie potentiële valkuilen doemen op voor de Amsterdammers.

Valkuil 1: Getafe sust je in slaap

Getafes succes in het voorbije en huidige seizoen is te danken aan de perfectionering van het ‘vuile werk’. De ploeg van Bordalás heeft niet de individueel begaafde spelers waarmee het overwicht kan afdwingen tegen de meeste opponenten, het elftal moet het hebben van een waterdichte verdediging. Sinds de promotie naar het hoogste niveau in 2017 incasseerde Bordalás’ ploeg minder goals dan grootmachten Barcelona en Real Madrid in Spanje.

Getafe wordt dan ook vaak vergeleken met Atlético Madrid, omdat het net als de ploeg van Diego Simeone bijzonder bedreven is in ‘compact’ verdedigen. Met twee rijen van vier, waar de onderlinge ruimtes tussen de spelers en de linies extreem klein gehouden worden, vormt Getafe vaak een waterdicht verdedigingsblok op eigen helft.

Met twee rijen van vier vormt Getafe een waterdicht verdedigingsblok. Beeld Screenshot

Maar afgelopen weekend liet Getafe op bezoek bij Barcelona zien dat het ook op een dapperdere wijze wedstrijden defensief kan domineren. De Catalaanse grootmacht kwam in het eigen Camp Nou nauwelijks tot verzorgd voetballen omdat Getafe, telkens wanneer de bal bij Barça-goalie Marc-André ter Stegen belandt, de thuisploeg via gedurfde mandekking over het gehele veld vastzet.

Getafe zet de tegenstander op eigen helft vast. Beeld Screenshot

Voor Ajax is het zaak om geduld te houden én waakzaam te zijn – hoe hol dit ook klinkt. Want de realiteit is dat de ploeg van Erik ten Hag lange periodes balbezit zal hebben tegen een ingegraven tegenstander, die loert op die ene counter. Anderzijds zal Getafe ook tegen Ajax een speciale truc voor ogen hebben en op vooraf afgesproken momenten opeens vol druk zetten op de Amsterdamse opbouw.

Valkuil 2: Getafe maakt er een andere sport van, deel I

Doorgaans is een verdedigende ploeg met ‘vechtvoetbal’ associëren nogal een cliché. Maar Getafe komt daadwerkelijk in aanmerking voor het etiket knokploeg. Geen team in Europa begaat meer overtredingen dan Getafe. Alleen de heethoofden van het Italiaanse Bologna pakken meer kaarten.

Getafes mantra zal zijn: speel niet jouw wedstrijd, speel de onze. Meegaan in een ordinaire schoppartij is ten strengste verboden voor de mannen van Ten Hag. Dan speel je Getafes spelletje, en daar zijn ze behoorlijk bedreven in geworden.

Valkuil 3: Getafe maakt er een andere sport van, deel II

Niet alleen qua gemoedstoestand moet Ajax zich niet proberen te meten met Getafe, ook qua speelstijl is het essentieel het eigen plan te handhaven. Want, move over, Engelse laagvliegers: er is een nieuwe kampioen ‘lange halen, gauw thuis’-voetbal. Geen ploeg in de Europese topcompetities kent een lager percentage aangekomen passes dan Getafe: de bal gaat vrijwel altijd lang, de diepte in.

Ajax moet lekker blijven ‘priegelen’. Meegaan in het directe spel van Getafe levert een lang, uitgerekt veld op, met grote ruimtes. Hoe kleiner de Amsterdammers het speelveld houden, hoe hoger de winstkansen.

We sluiten Da’s logisch af met drie prijzen voor de volgende categorieën: het moment, het beeld en het cijfer die het meeste passen bij het wekelijkse onderwerp.

Het moment

5 mei 2019. Getafe wint thuis met 2-0 van Girona en verzekert zich zo van een plaats in de Spaanse top-6 en Europees voetbal in 2019/20. Een ploeg die in Spanje voornamelijk bekendstond als zó impopulair dat het tot elke bizarre aandachttrekkende actie bereid was om maar iets minder lege stoelen in het stadion te hebben – van een Tinder night voor supporters tot een bodybuildende dwerg in de rust – behoort plots tot de subtop.

Het beeld

Quique Setién, de nieuwe trainer van Barcelona, is een voetbalpurist. Iemand die heilig gelooft in verzorgd balbezitvoetbal. Niet geheel verrassend kan Setién het niet echt vinden met guerillacoach Bordalás. Als trainer van Real Betis weigerde Setién de bebrilde Getafe-trainer zelfs de hand te schudden, omdat hij het tijdrekken, gezeur en geschop van Bordalás’ jongens zo beu was.

Quique Setién van Barcelona en Jose Bordalás liggen elkaar niet. Beeld AP

Het cijfer

8 uit 32. Maar in een kwart van de 32 officiële duels die Getafe dit seizoen afwerkte, incasseerde de ploeg minstens twee goals. Ajax gaat een lastig avondje tegemoet.