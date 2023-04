Dit zijn de cijfers achter ‘data-Duitser’ Sven Mislintat, de nieuwe technisch directeur van Ajax

In de voetbalrubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor Sven Mislintat, de nieuwe directeur Voetbalzaken bij Ajax.

Waar het allitererende ‘data-Duitser’ al hardnekkig de ronde doet over de nieuwe technisch directeur van Ajax, lijkt het meer te lonen om de transfergeschiedenis van Sven Mislintat verder uit te pluizen aan de hand van feiten. Dit is immers de man die de Amsterdammers voor nóg een rampzalige transferzomer moet behoeden.

Waar Mislintat al vanaf eind jaren negentig werkzaam was voor Borussia Dortmund als analist en scout, valt zijn track record op transfergebied pas vanaf medio 2009 echt te beoordelen. Vanaf dan is Mislintat achtereenvolgens als hoofdscout bij Dortmund (2009-2017), directeur player recruitment bij Arsenal (2017-2019) en technisch directeur bij VfB Stuttgart (2019-2022) een van de hoofdverantwoordelijken voor de aan- en verkoop van spelers.

Gloriedagen in Dortmund

Dat Mislintat in 2017 als de beoogde redder van het (dan nog) gevallen Arsenal wordt binnengehaald, zegt alles over zijn successen bij die Borussen. In Dortmund krijgt hij het als hoofdscout opvallend voor elkaar om voltreffers te vinden op de spelersmarkt. Betaalbare voltreffers, ook nog eens.

Waar charismatrische trainer Jürgen Klopp het gezicht is van de heropleving van Dortmund, en uitblinkers als Robert Lewandowski, Mats Hummels, Mario Götze en Marco Reus weer een topclub maken van Dortmund op het veld, zijn de scoutingvondsten van Mislintat eveneens goud waard.

Systematisch goed scouten is namelijk de heilige graal voor een club die – in tegenstelling tot eeuwige rivaal Bayern München – niet aan de top van de voedselketen der voetbaltransfers staat. Jarenlang weet Borussia Dortmund stelselmatig toptalenten te ontdekken voor zachte prijsjes.

Onderstaand elftal bestaat per positie uit aankopen uit de Mislintatperiode in Dortmund, op de top van hun marktwaarde (ingeschat door Duitse databank Transfermarkt). De elf topaankopen worden op hun piek gezamenlijk op een transfermarktwaarde van 491 miljoen euro ingeschat. In werkelijkheid betaalde Dortmund slechts 140 miljoen euro voor deze elf spelers: nog geen derde van hun maximale transferwaarde.

Hoogst bereikte marktwaarde per positie, aankopen Mislintat bij Borussia Dortmund. (Bedragen in miljoenen euro’s.) Beeld Transfermarkt.de

Als we kijken naar de tien spelers uit de tijd bij Dortmund die de club de hoogste winsten opleverden qua transfersommen zien we wat de scouting van Mislintat zo goed deed in zijn periode. Dortmund was er doorgaans extreem vroeg bij. Van de tien meest winstgevende spelers waren eigenlijk alleen Pierre-Emerick Aubameyang en Henrikh Mkhitaryan al internationaal gevestigde namen voor hun komst naar het Ruhrgebied.

In de periode dat Mislintat de scouting bij de geel-zwarte formatie overziet, is er zelden sprake van een ‘tussenjaar’ qua resultaten. Net als bij Ajax dient men bij Dortmund én talenten door te ontwikkelen én te blijven presteren. Twee keer wordt het team onder leiding van trainer Klopp kampioen in die periode, in vier van de zes andere seizoenen eindigt het in de top drie.

Evenals Ajax vervulde Dortmund in die periode een dubbele functie in de transfercyclus. Voor spelers uit eigen land vormt de club geregeld een plek waar ze hun piekjaren kunnen slijten: vandaar dat er tussen 2009 en 2017 door Dortmund meer wordt geïnvesteerd in binnenlandse transfersommen (199 miljoen euro) dan er aan deze spelers wordt verdiend (190 miljoen).

Maar voor spelers uit het buitenland fungeert Dortmund in deze periode als ultieme springplank naar de Europese top, zoals Ajax dat bij spelers als Lisandro Martínez en Antony deed. Het blijkt een lucratief beleid voor de Duitse club: de flinke investeringen die Dortmund doet in het aankopen van buitenlands talent (224 miljoen euro) worden meer dan dubbel terugverdiend (522 miljoen euro).

De periode van Mislintat als hoofdscout bij Dortmund is dan ook wat Ajax met hem als technisch directeur lijkt te willen repliceren: als ‘springplankclub’ gebruik maken van de eerste piekjaren van buitenlandse toptalenten, om die vervolgens stelselmatig met dikke winsten te blijven doorverkopen.

Pijnlijke periode bij Arsenal

Waar Mislintat in Dortmund met ‘out of the box’-vondsten als Shinji Kagawa uit Japan, Robert Lewandowski uit Polen en Christian Pulisic uit Amerika obscure talenten vond die in korte tijd tot topspelers uitgroeiden, lijkt hij in het tricky spanningsveld van de Engelse topclub te verstarren in zijn aanpak.

Onder heftige prestatiedruk in Noord-Londen durft Mislintat het plots niet meer aan om op jong talent te gokken, maar gaat hij vol op de oudebekendentour. Met Pierre-Emerick Aubameyang (64 miljoen euro), Henrikh Mkhitaryan (34 miljoen) en Sokratis Papastathopoulos (16 miljoen) zijn drie van Arsenals vijf duurste aankopen in deze periode spelers die Mislintat ook naar Dortmund heeft gehaald.

Hoewel spits Aubameyang jarenlang van grote waarde is voor Arsenal met zijn doelpunten, is het veelzeggend dat geen van de drie prijzige oude bekenden van Mislintat bij hun latere vertrek de Londenaren nog een transfersom oplevert. In Engeland blijkt de werkwijze van Dortmund niet zo één, twee, drie na te doen.

Glas halfvol in Stuttgart

Als technisch directeur van VfB Stuttgart wordt Mislintat gaandeweg het huidige seizoen geslachtofferd vanwege de teleurstellende resultaten. Nadat de voormalige topclub in zijn eerste twee volledige seizoenen achtereenvolgens promotie weet af te dwingen en daarna knap in het linkerrijtje van de Bundesliga is geëindigd, blijkt een tweede jaar vol degradatiestrubbelingen te veel van het goede in Zuid-Duitsland.

Toch laat Mislintat bij zijn terugkeer in Duitsland zien dat hij het slim inkopen nog niet verleerd is. Momenteel leveren zijn aankopen bij Stuttgart nog een negatieve netto eindsom op: Mislintat deed 63,4 miljoen aan transferuitgaven, die vooralsnog 45,6 miljoen aan doorverkoop opleverden.

Maar als we kijken naar de geschatte marktwaardes van Mislintataankopen in de huidige selectie, met Griekse centrumverdediger Kontantinos Mavropanos (15 miljoen euro), vleugelspeler Silas (10 miljoen), Japanners Hiroki Ito (7,5) en Wataru Endo (6,5) en kersvers Duits international Josha Vagnoman (5), zien we dat Stuttgart zelfs bij een eventuele degradatie flink wat transferwinsten gaat boeken op jonge spelers.

Uit de periode van Mislintat als technisch directeur bij Stuttgart is voor Ajax het bemoedigendst dat hij nog steeds ondergewaardeerde pareltjes in het buitenland kan ontdekken, zelfs met bescheiden budget.

De grootste twijfel die de Duitser in Amsterdam zal moeten wegnemen, is dat hij niet nogmaals aan de stammenstrijd binnen een topclub ten onder gaat, zoals het geval was bij Arsenal.