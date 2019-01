Dit zijn de 10 duurste Ajacieden ooit

Arkadiusz Milik in 2016 naar Napoli: 32 miljoen

Anderhalf seizoen geleden werd het recordbedrag van 32 miljoen euro in de wacht gesleept toen de Poolse spits Arkadiusz Milik aan de Italiaanse club Napoli werd verkocht. Ajax haalde Milik voor 'slechts' 2,8 miljoen euro van Bayer Leverkusen twee jaar eerder.



Bij Napoli heeft de Pool nog niet zijn ware klasse kunnen laten zien. Na twee goede eerste maanden, waarin hij al vier keer trefzeker was in de Serie A en drie keer in de Champions League, scheurde hij in oktober van het eerste seizoen in Italië zijn voorste kruisband. Hij moest worden geopereerd en is een half jaar bezig geweest met revalideren. De Pool is nog steeds op de weg terug.