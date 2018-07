Dit zeggen de cijfers over de halvefinalisten

'Knipoog-Kroaat' krijgt een waarschuwing

De Kroatische verdediger Domagoj Vida heeft een standje gekregen van de wereldvoetbalbond FIFA en van zijn eigen bond. Na de winst op Rusland in de kwartfinale van het WK had Vida samen met scout Ognjen Vukojevic een filmpje opgenomen dat als provocerend werd beschouwd.



Vida riep "Glorie aan Oekraïne!'', een strijdkreet die veel werd gebruikt na de Oekraïense onafhankelijkheid en enkele jaren geleden ook na de revolutie in dat land.



Heel wat Russen reageerden gepikeerd op het filmpje van de Kroaten, die beiden in Oekraïne voor Dinamo Kiev hebben gespeeld. Oud-international Vukojevic zei: "Dit is een zege voor Dinamo en voor Oekraïne." De FIFA is niet gediend van politieke boodschappen, maar besloot het bij een waarschuwing te laten. De Kroatische bond sprak Vida en Vukojevic ook vermanend toe.



Volgens Vida, die tegen Rusland scoorde in de verlenging en ook een strafschop benutte, was het gewoon een grapje. "Dit heeft niets met politiek te maken. Ik heb nog steeds veel vrienden in Kiev, ik bedoelde hier verder niets mee. We wilden niemand beledigen. Vukojevic en ik hebben enkele jaren in Oekraïne gespeeld en wilden de mensen daar bedanken voor hun steun.''



De verdediger staat in Nederland bekend als de 'knipoog-Kroaat'. Vida knipoogde in 2011 als speler van Dinamo Zagreb naar een speler van Olympique Lyon toen de Franse club met liefst 7-1 won in de Champions League. Daardoor ging niet Ajax, maar Lyon verder in het toernooi. Bewijs van matchfixing werd nooit geleverd.