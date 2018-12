Dit was het jaar van Ajax: na de zomer werd alles beter

Voorlopig voetballen ze nog bij Ajax, dat niet in de laatste plaats dankzij Mazraoui de achtste finales van de Champions League heeft bereikt.



Hij scoorde tegen Bayern (1-1) en hij maakte de winnende tegen Benfica (1-0). Na dat doelpunt zocht hij de camera op en riep: 'Mama, I love you.' Hij had het haar zelf na de wedstrijd ook kunnen zeggen. "Want ze was voor de tweede keer bij een wedstrijd van mij."



De mooiste wedstrijd van 2018

Dat is lastig kiezen. Benfica thuis, met die late ontknoping? Bayern München uit, waar Ajax de lakens uitdeelde en alleen 'vergat' te winnen (1-1)? De twee klassiekers tegen Feyenoord in de Johan Cruijff Arena (2-0 winst in januari, 3-0 winst in oktober) vielen tegen vanwege het krachtsverschil.



De laatste editie was zelfs oersaai: Feyenoorder Jerry St. Juste kreeg al na vijf minuten een rode kaart. Ajax speelde in 2018 48 duels en verloor er maar drie: twee keer van PSV en één keer van Vitesse.



De beste wedstrijd van Ajax was misschien wel het optreden tegen Dinamo Kiev in Oekraïne, in de voorronde van de Champions League, hoewel die op miraculeuze wijze in 0-0 eindigde. Maar het gaat hier om de mooiste wedstrijd.