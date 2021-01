Dit waren de 8 mooiste en belangrijkste goals van Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar. Beeld Getty Images

1. Eerste goal in het shirt van Ajax

Ajax - Heerenveen (3-0), 2 februari 2006

Na een sterke eerste seizoenshelft in Friesland maakte Huntelaar in december voor 9 miljoen euro de overstap naar Ajax, toen het hoogste bedrag dat de club ooit had betaald voor een speler. Uitgerekend tegen zijn oude werkgever SC Heerenveen maakte Huntelaar zijn allereerste doelpunt in het shirt van Ajax. In de kwartfinale van het bekertoernooi tikte Huntelaar in de negentigste minuut de 2-0 binnen; een minuut later gaf hij de assist op Urby Emanuelson (3-0).

Huntelaar (r) in duel met Michael Breuer van SC Heerenveen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

2. Eerste hattrick

Ajax - RBC Roosendaal (6-0), 19 februari 2006

Iets meer dan een maand na zijn officiële debuut maakte Huntelaar tegen RBC Roosendaal zijn eerste hattrick, zuiver én perfect. Huntelaar scoorde in de laatste twintig minuten van de wedstrijd zowel met het hoofd (twee keer) als met zijn voeten (links en rechts). “Ik ben blij dat ik een steentje heb kunnen bijdragen,” zei hij droogjes na afloop.

Huntelaar tegen RBC Roosendaal. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

3. Debuut in de Champions League

Ajax - Internazionale (2-2), 22 februari 2006

Drie dagen later moest Ajax alweer aantreden tegen Internazionale in de groepsfase van de Champions League. Het betekende voor Huntelaar zijn Europese debuut. Precies een kwartier had hij nodig om Ajax op een 1-0 voorsprong te zetten. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel.

‘Alles wat Huntelaar als aanvaller te bieden heeft – en waarvoor Ajax hem van Heerenveen heeft gekocht – kwam bij het openingsdoelpunt aan bod,’ schreef Het Parool toen. ‘Gogme heet het in Amsterdam. Als je het als voetballer hebt, ben je net iets slimmer dan je tegenstander. Je geeft bijvoorbeeld een duwtje en daardoor ben je eerder bij de bal. Of je maakt een brutale opmerking en zo haal je de tegenstander uit zijn spel. Als je twee stappen verder denkt dan de ander en daar voordeel uit haalt, heb je ook gogme.’

Huntelaar en Walter Samuel van Internazionale. Beeld Corbis via Getty Images

4. Redding tegen Roda

Ajax - Roda JC (4-1), 22 maart 2006

Het seizoen 2005/2006 viel op z’n zachtst gezegd matig te noemen voor Ajax, dat uiteindelijk vierde werd in de competitie. Alle hoop voor een plaats in de voorronde van de Champions League was daarom gevestigd op het bekertoernooi. In de halve finale thuis tegen Roda JC, toen nog een subtopper, ging het bijna mis. Ajax stond 0-1 achter toen Huntelaar een paar seconden voor het eindsignaal in de 94ste minuut de gelijkmaker scoorde met een geweldige omhaal. In de verlenging won Ajax uiteindelijk met 4-1. De finale werd ook gewonnen, met 2-1 van PSV. Twee goals van, jawel, Huntelaar.

5. Scoren in de Klassieker

Feyenoord - Ajax (0-4), 22 oktober 2006

Huntelaar kende in het seizoen erna een stroeve start. Hij kampte met een enkelblessure en ‘de magische touch bleek als sneeuw voor de zon verdwenen’, schreef Het Parool. Maar Klaas-Jan was toen al zoals we Klaas-Jan nog steeds kennen: hij maakte zich er niet zo druk om. Uitgerekend in de klassieker in De Kuip scoorde hij maar liefst twee keer. Huntelaar was toen samen met Sjaak Swart en Wim Kieft de enige Ajacied die in zijn eerste vier duels met Feyenoord wist te scoren. Overigens was Huntelaar naderhand niet eens heel tevreden. “De uitslag had twee keer zo groot mogen zijn. We hadden zeker acht en misschien wel tien goals kunnen maken.”

Uiteindelijk scoorde Huntelaar na zijn terugkeer bij Ajax in januari 2018 zijn tiende goal in een Klassieker. Daarmee passeerde hij Marco van Basten en Johan Cruijff op de ‘Klassieker-topscorerslijst’.

6. Briljante omhaal in een stroeve pot

Heracles - Ajax (0-1), 15 september 2007

Mede door het vertrek van Wesley Sneijder sprankelde het spel van Ajax aan het begin van seizoen 2007/2008 niet meer. Zo ook in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo, die net zo stroef verliep als de kunstgrasmat aanvoelde. Toch zorgde Huntelaar voor een hoogtepunt door in de 76ste minuut te scoren met een prachtige omhaal.

“Het was hoogstaand voetbal,” zei hij met een knipoog naar de hoge ballen die Ajax vaak naar voren peerde. “Heel hoogstaand.” Huntelaar kreeg tijdens de wedstrijd ook nog een biertje naar zijn hoofd geslingerd toen hij bij de zijlijn stond. Opnieuw des Huntelaars: “Ik zei tegen die man: je kunt het beter in mijn mond gooien.”

7. De goal die de titel betekende

Groningen - Ajax (0-1), 20 april 2019

“Nu wil ik met dit team de schaal winnen.” Was getekend: Klaas-Jan Huntelaar. De spits was bij zijn terugkeer bij Ajax helder over zijn doel. Dat hij de titel in zijn eerste periode bij de club twee keer op een haar na misliep, was een extra motivatie. Het eerste seizoen na zijn terugkeer verliep dramatisch. Niet alleen ging de titel naar PSV, Huntelaar stond er ook bovenop nadat Appie Nouri in Oostenrijk ineenzakte op het veld.

In het seizoen daarna móest het daarom gebeuren. Het was een seizoen van vallen en opstaan, maar op 20 april 2019 zorgde Huntelaar er als invaller in de moeizame uitwedstrijd tegen Groningen met zijn goal hoogstpersoonlijk voor dat de rode loper naar de 34ste titel werd uitgerold.

8. De laatste in het shirt van Ajax

FC Twente - Ajax (1-3), 14 januari 2020

Als inmiddels 37-jarige spits moest Huntelaar het dit seizoen nog meer dan afgelopen jaren doen met een rol als bankzitter en invaller. Tadic, Traoré en zelfs Labyad stonden inmiddels voor hem in de pikorde voor de spitspositie, en dan klopten er ook nog talenten als Brobbey op de deur. Maar vorige week liet hij nog een keer zijn meerwaarde zien in de uitwedstrijd tegen FC Twente, waar een stroef spelend Ajax tot zijn entree op het veld niet verder kwam dan 1-1.



89. Wissel Klaas-Jan Huntelaar voor Ryan Gravenberch

90. Goal Klaas-Jan Huntelaar.

90+1. Goal Klaas-Jan Huntelaar.

Er is maar één speler zoals Huntelaar. Een fenomeen.