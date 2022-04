Dit seizoen is een harde leerschool voor Jurriën Timber: ‘Maar ik zit goed bij Ajax’

Jurriën Timber: ‘Onder Erik ten Hag ben ik de voetballer geworden, de man eigenlijk, die ik nu ben.’ Beeld Maurice van der Steen/ANP

Applaus klinkt donderdagmiddag op het trainingsveld van De Toekomst. Trainer Erik ten Hag heeft zijn spelers zojuist meegedeeld dat hij Ajax na dit seizoen inderdaad gaat verlaten. Hij vertrekt naar Manchester United. Bij die korte boodschap blijft het. Ten Hag hamert meteen op het belang van de laatste vijf wedstrijden van dit seizoen: het belang om kampioen te worden.

“Het is een grote stap voor de trainer, een mooie stap,” zegt Jurriën Timber even later. “Hij heeft het verdiend. Zijn verdiensten voor Ajax zijn groot. En voor mij persoonlijk is Erik ten Hag heel belangrijk geweest. Onder hem ben ik de voetballer geworden, de man eigenlijk, die ik nu ben. Van jeugdspeler naar senior is een enorme stap. De trainer heeft veel met me gesproken. Hij is heel kritisch geweest, op een goede, opbouwende manier. Dat zal ik niet snel vergeten.”

Stormachtige ontwikkeling

Jurriën Timber heeft zich stormachtig ontwikkeld bij Ajax. Hij is in zijn eerste jaar als basisspeler uitgegroeid tot een standvastige verdediger die ook in topwedstrijden zijn mannetje staat. In de groepsfase van de Champions League haalde Ajax een zeer hoog niveau en daarin speelde de jonge Utrechter een belangrijke rol. Op het moment dat de oogstmaanden aanbraken, kwam er echter zand in de motor.

Een blik op de cijfers van dit seizoen geeft een verwarrend beeld: met Remko Pasveer op doel kreeg Ajax in de eerste seizoenshelft in 13 van de 15 eredivisieduels niet één goal tegen. Met André Onana de laatste maanden tussen de palen incasseerde Ajax in 6 wedstrijden liefst 10 doelpunten. Het leidde tot moeizame overwinningen op RKC (3-2), Cambuur (3-2), FC Groningen (3-1) en Feyenoord (3-2).

Wisselvalligheid als valkuil

Toch is Ajax er juist ná de winterstop pas in geslaagd afstand te nemen. PSV was vier maanden geleden ‘winterkampioen’ met een punt voorsprong op de Amsterdammers. Ajax presteert in de tweede seizoenshelft het best van alle ploegen en heeft in die serie (met slechts één nederlaag tegen Go Ahead Eagles) een gaatje van vier punten geslagen naar PSV, de enig overgebleven concurrent in de strijd om het kampioenschap.

Verdediger Jurriën Timber noemt die wisselvalligheid de grootste valkuil voor Ajax. “Vóór de winterstop waren het de resultaten die schommelden: van heel ruime overwinningen tot een paar onnodige gelijkspelen en nederlagen. Na de winterstop is vooral het spel wisselvallig. Een helft goed, een helft matig. Periodes van verval. Het is heel moeilijk daar je vinger op te leggen.”

Verloren bekerfinale

Het verloop van de verloren bekerfinale tegen PSV is daar een voorbeeld van, zegt Timber. Met die drie minuten waarin twee tegendoelpunten vielen. En ook gedurende de duels met Benfica in de achtste finales van de Champions League toonde Ajax verschillende gezichten. Het leidde tot nederlagen die de sfeer rondom en binnen de club hebben aangetast.

Timber noemt het een harde leerschool. Hij leeft bij de wetten van de topsport: “Je krijgt soms een knal voor je kop, maar de volgende wedstrijd is altijd belangrijker dan de laatste.” Hij kreeg persoonlijk forse kritiek te verduren na de winnende treffer van Benficaspits Darwin Núñez. Onana zat er helemaal naast bij de hoge voorzet, maar Timber stond in het luchtduel met Nunez aan de grond genageld. “In de eerste helft deed zich een zelfde moment voor en toen sprong ik ertussen. Nu niet, en daar baal ik van. Ik moet die spits onschadelijk maken. De fout was niet dat ik niet sprong, want dat kon op dat moment niet meer. Die spits hing al in de lucht en leunde op mij. Dan sta je vast. De les is dat je in de duels de tegenstander altijd een stap voor moet zijn.”

Ruud Gullit zei afgelopen week nog dat hij twijfelt aan de verdedigende kwaliteiten van Timber. En of die wel geschikt zijn voor een zware competitie als de Premier League. Gullit gaf zijn mening omdat Timber in verband wordt gebracht met een overgang naar Manchester United, in het kielzog van zijn trainer.

Jonkies in hetzelfde schuitje

Al die geruchten, kritiek, maar ook de loftuitingen, in de kranten, op tv en social media; het is alledaagse kost voor een 20-jarige voetballer van Ajax met talent. Je moet er maar mee omgaan. Onderling praten ze er wel over, of lachen ze erom, de jonkies in de selectie: Ryan Gravenberch, Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Timber. “We zitten in hetzelfde groepje voor de krachttraining en daar dollen we wel over dat soort dingen. Vergeet niet: de meesten van ons ons kennen elkaar al járen. We zitten in hetzelfde schuitje.”

In dat schuitje heeft ieder op zijn beurt weer andere vooruitzichten. Gravenberch speelde al meer dan honderd wedstrijden in Ajax 1 en flirt met Bayern München, terwijl Rensch en Taylor nog wachten op hun definitieve doorbraak. En Timber? “Ik zit goed bij Ajax. Ik kan nog veel leren, zeker als we op het niveau van de Champions League blijven spelen.”

Tweelingbroer Quinten

Dat er op de achtergrond volop belangstelling is van andere clubs, geldt voor elke basisspeler van Ajax. Timber heeft afgelopen zomer van dichtbij gezien hoe een jonge voetballer zijn afwegingen maakt en tot zijn keuze komt: zijn tweelingbroer Quinten kon zijn contract bij Ajax verlengen, maar koos voor FC Utrecht. “Dat vond ik een moedige stap. Quinten kon zich bij Ajax niet verder ontwikkelen op zijn favoriete positie. Hij koos voor zijn eigen weg. In het buitenland had hij veel kunnen verdienen, maar hij wilde als middenvelder ervaring opdoen in de eredivisie. Nu blinkt hij wekelijks uit en dat maakt me trots.”

Diep in zijn hart zou Jurriën Timber niets liever willen dan bij Ajax herenigd worden met zijn broer. Maar dat is niet wat hem nu het meest bezighoudt. Ajax moet in de komende vijf wedstrijden het kampioenschap binnenhalen en daar moet alles voor wijken.

“Het is een gevecht. In deze fase van het seizoen vallen soms spelers weg met een blessure, er zijn pijntjes. Je moet samen sterk zijn. Alles trotseren om de belangrijkste prijs van het seizoen te pakken. Vorig seizoen werden we kampioen in een lege Arena. Ik hoop dat we nu kampioen worden en dat kunnen vieren op het Museumplein.”

Ajax snakt naar een overtuigende zege tegen NEC Nu de witte rook van het vertrek van Erik ten Hag naar Manchester United is opgetrokken, kan bij Ajax de focus vol op de titelrace. Na de verloren bekerfinale wacht daarin meteen een cruciale middag in de Goffert, waar de koploper moet afrekenen met een moeizame reeks om koers te houden. In een sober persbericht maakte Ajax donderdag aan het begin van de middag bekend met pijn in het hart trainer Ten Hag naar Manchester United te laten gaan. De kop (‘Het is nog niet over’) sprak boekdelen. Zowel algemeen directeur Edwin van der Sar als de verkassende coach stelden vooral de periode van 4,5 jaar goed te willen afsluiten. Zeker nu Ajax in de bekerfinale rivaal PSV niet wist af te schudden, is de vraag of de favoriet, die de laatste vijf eredivisiezeges uit de tenen moest trekken, genoeg heeft aan vier punten voorsprong en een beter doelsaldo. Tegen de grote rivaal speelde Ajax bij vlagen aardig, maar werd wederom niet het signaal afgegeven dat de schaal maar één bestemming heeft. Zo beschouwd, speelt Ajax zaterdag in de Goffert de wedstrijd van het jaar. Het treffen met NEC kan worden gezien als een graadmeter voor het restant van het eredivisieseizoen. Loopt Ajax averij op en wint PSV in Leeuwarden, dan incasseert Ajax een mentale mokerslag. Ook omdat dan het gevoel versterkt wordt dat het seizoen wel eens zonder zilverwerk kan eindigen, waar tot dik een maand geleden niemand rekening mee hield. En dat mechanisme en die teneur doen kantelen, blijkt voor clubs ontzettend lastig. Het is voor Ajax zaak al die zorgen in Nijmegen van zich af te spelen door ouderwets een overtuigende en klinkende zege te boeken. Alleen zo luwt de kritiek, zullen rivaal PSV en andere tegenstanders minder bloed ruiken en brengt de koploper zich met een vertrouwensboost alsnog in de kampioensmodus. En alleen dan laat Ten Hag Ajax hoogstwaarschijnlijk - zonder groot litteken - achter in de lucratieve koningsklasse waar de club volgens hem thuishoort. Johan Inan

