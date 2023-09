Dit paard heeft slechts één oog, maar springt als de beste: ‘Hernández heeft zo’n wilskracht’

Kars Bonhof met Hernández in actie tijdens de Nations Cup springen, in juni op Chio Rotterdam. Beeld Sander Koning/ANP

Op het eerste gezicht zie je niks geks aan Hernández, het pronkstuk van Team Nijhof uit het Gelderse Geesteren. De resultaten zijn goed, zijn sprongkracht is fenomenaal. Het is niet voor niets dat Kars Bonhof de Olympische Spelen van Parijs als stip op de horizon heeft gezet, om daar met zijn protegé hoge ogen te gooien. En het is dat Hernández niet helemaal fit was, waardoor de deelname aan het EK op het laatste moment moest worden afgezegd – anders had hij nu in Milaan kunnen pronken.

Maar kijk hoe hij erbij staat, deze middag in Gelderland. Tijdens het wassen, tijdens het borstelen. Buiten in de zon, voor de foto. En later in zijn stal: groots, krachtig en trots, blakend van zelfvertrouwen. Zoals een paard hoort te zijn. Maar loop om hem heen, naar zijn rechterkant, en valt het meteen op: het oog. Of beter gezegd: het ontbreken ervan.

Koekeloeren in een krater

Het oogt gek. Alsof je in een krater koekeloert. Zo diep en zwartgeblakerd is het gat, dat de grootte heeft van een tennisbal. Ook opvallend: er groeit ‘gewoon’ een wimper in zijn open oogkas. Haartjes die ook nog eens bewegen en knipperen.

Maar hoe apart en bijzonder het ook is, het belet de 11-jarige Hernández nauwelijks in zijn doen en laten. Natuurlijk was dat in het begin wel anders, zegt Bonhof, sinds begin 2020 zijn vaste berijder. “Toen zijn rechteroog vijf jaar geleden verwijderd moest worden, als gevolg van een infectie, was hij heel onzeker.” Niet zo gek. Alsof je met één hand voor de ogen met een snelheid van 200 kilometer per uur over de snelweg rijdt, zo moet je dat volgens Bonhof zien. “Daar word je ook zenuwachtig van.”

Terughoudend

Het leidde tot onverwachte reacties, Hernández werd terughoudend. En niet alleen toen. Eerder dit jaar sprong het paard, ook wel Captain One-Eye genoemd, in Duitsland op een tractor. En kort daarna, bij de Grand Prix van La Baule, over een schaduw. Hij dacht dat het een balk was. Vervelend, maar verklaarbaar, volgens Bonhof. “Een paard heeft een ander gezichtsveld. Het kijkt opzij en niet naar voren, zoals wij dat doen.”

Daarom moet je Hernández ook niet rechts benaderen. Of ineens een raar geluid maken. “Dan krijgt hij een schrikreactie en springt hij soms wel een meter opzij.”

Ze moeten elkaar daarom blind kunnen vertrouwen. “Mocht ik om wat voor reden niet kunnen, dan heeft het weinig zin om een vervanger voor me te zoeken. Dat werkt niet. Omdat Hernández precies weet wat hij aan me heeft.” En Bonhof aan hem. “Ik ging met Hernández rijden toen hij al één oog had. Dat is natuurlijk een voordeel.”

Talent en karakter

Daarom snapt Bonhof heel goed dat Zoi Snels, die eerder werkte met Hernández, vertrok na het verwijderen van het oog. “Als je een paard met twee ogen gewend bent, word je als ruiter ook onzeker. Ik ken hem alleen zo.”

Al was het begin niet altijd even makkelijk. “Inmiddels gaat het goed, ook omdat ik dagelijks met hem bezig ben en veel parcoursen rijd. Maar de eerste jaren ging hij uit onzekerheid regelmatig stilstaan, of wilde hij niet in een hoek van de binnenbak lopen.”

Maar kijk ’m nu staan – alsof hij er nooit uit is geweest. Het zegt alles over zijn talent en karakter, meent Bonhof. “Natuurlijk, hij heeft nog altijd te maken met beperkingen. Neem de barrage, een onderdeel dat op tijd gaat. Ik weet: dat ga ik niet snel met hem winnen. Omdat hij aan de rechterkant niets ziet, moet ik de wending naar rechts namelijk iets groter maken. Dan verlies je simpelweg tijd. Maar goed, hij springt vaak foutloos. Dat maakt alles weer goed.”

Maar het is vooral zijn wilskracht, zijn instelling, waardoor hij vliegt en in het oog springt. “Dat is ongelooflijk. Hernández wil altijd zijn best doen, geeft nooit op. Dat betaalt zich nu uit.”

Beeld Ruben Meijerink