Dit moet je als Ajaxfan weten over de eerste eredivisieduels

Dusan Tadic van Ajax in duel met twee spelers van Eintracht Frankfurt tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en de Duitse club in de Johan Cruijff Arena. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Hoeveel publiek mag er bij de wedstrijden aanwezig zijn?

Er mag publiek aanwezig zijn bij de eredivisieduels, mits de stadions coronaproof zijn georganiseerd. Zo moeten bezoekers anderhalve meter afstand kunnen houden, ook tijdens het binnenkomen en verlaten van het stadion. De KNVB schat dat ongeveer 20 tot 25 procent van de stadions kunnen worden gevuld.

Voor Ajax betekent dit in ieder geval dat 15.000 fans de aankomende vier thuiswedstrijden tegen RKC, Vitesse, Heerenveen en Fortuna Sittard kunnen bezoeken. Sinds deze zomer is er plek voor 55.000 toeschouwers in de Johan Cruyff Arena. Supporters mogen vooralsnog niet mee naar uitwedstrijden.

Om alle seizoenkaarthouders - alle 41.000 seizoenskaarten zijn verkocht - een eerlijke kans te geven bij één van de wedstrijden te kunnen zijn, wordt er geloot. Als je niet wordt ingeloot, of niet meedoet aan de loting om welke reden dan ook, krijg je aan het eind van het seizoen een compensatie voor de gemiste wedstrijd(en).

De loting moet nog plaatsvinden. Na de eerste vier wedstrijden evalueert de club hoe het is gegaan. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen wordt besloten of er weer wordt geloot voor de wedstrijden daarna.

Hebben fans zonder seizoenskaart ook een kans?

Op dit moment kunnen alleen seizoenskaarthouders meedoen aan de loting. Clubkaarthouders en andere fans dus niet. “Maar die kunnen wel eventueel een kaartje overnemen van een ingelote seizoenskaarthouder,” zegt Fabian Nagtzaam, directeur van de supportersvereniging.

In de praktijk zal dat waarschijnlijk niet vaak voorkomen is de verwachting. Maar niet getreurd: je kunt de wedstrijd in je favoriete kroeg of thuis op de bank, maar ook in Pathé Arena kijken. Er zijn nog kaartjes beschikbaar.

Ajax loopt veel inkomsten van kaartverkopen mis, hoe lost de club dat op?

De club verdient normaal per wedstrijd zo’n 500.000 euro aan de verkoop van losse kaarten. Die inkomsten loopt Ajax de komende vier wedstrijden in elk geval mis, in totaal dus 2 miljoen euro. Daarnaast krijgen de seizoenskaarthouders voor elke gemiste wedstrijd een financiële compensatie. Dat bedrag loopt in de miljoenen, een flinke financiële strop.

Net als andere clubs in het betaald voetbal heeft Ajax overheidssteun aangevraagd. Voetbalclubs konden net als andere bedrijven aanspraak maken op de NOW-regeling. Ajax kreeg bijna vier miljoen euro. “Dat heeft Ajax aangevraagd voor medewerkers van de fanshop, horeca en kantoorpersoneel,” zegt een woordvoerder van de club. “De salarissen van de spelers zijn buiten de aanvraag gehouden.”

Daarnaast heeft Ajax om de kosten te drukken in overleg met de spelers hun lonen tijdelijk verlaagd. Om welk percentage dat gaat, is niet bekendgemaakt.

Aan welke regels moeten fans zich houden in het stadion?

Net als andere clubs heeft Ajax de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de wedstrijden coronaproof verlopen. Bezoekers moeten in een vast tijdslot naar binnen, tussen de bezette stoelen wordt een aantal stoelen vrijgehouden en grote tassen zijn niet toegestaan.

Ook de catering is beperkt. Fans kunnen op weg naar hun plek een versnapering halen, maar kunnen daarna alleen nog drinken en eten kopen bij mobiele verkopers. Een mondkapje dragen hoeft niet. Ook mogen supporters niet zingen en juichen. “Het is heel lastig voor supporters om dat niet te doen,” erkent Nagtzaam. “Zeker als er bijvoorbeeld in de laatste minuut nog wordt gescoord. Maar als je kijkt naar hoe de eerdere wedstrijden zijn verlopen ging het erg goed. Daarom mogen er nu ook 15.000 supporters in de Arena. Dus iedereen gaat zijn best doen.”

Daarnaast zitten seizoenskaarthouders niet op hun eigen stoel, maar op een vergelijkbare stoel in de buurt van je plaats. Overigens heeft de F-side besloten hun hele tribune de komende wedstrijden leeg te houden onder het mom ‘alles of niets’. Individuele supporters kunnen alsnog kans maken op een kaartje, maar krijgen dan een andere plek toegewezen. “Voor de duidelijkheid, dat betekent niet dat er daarom minder plekken voor andere supporters te vergeven zijn. Er mogen 15.000 mensen in en daar is meer dan genoeg plek voor, ongeacht of de F-side leeg blijf of niet,” zegt Nagtzaam.

Wat als een van de spelers besmet raakt met het coronavirus?

Als een van de spelers van de eredivisie besmet raakt, moet de club contact opnemen met de GGD. “De lokale GGD’s bepalen vervolgens of alleen de speler in kwestie, of ook andere spelers in quarantaine moeten,” zegt een woordvoerder van de KNVB.

Indien de GGD adviseert om de wedstrijd niet door te laten gaan, of als er te veel spelers in quarantaine moeten, is het aan de KNVB om te kijken wanneer de wedstrijd alsnog kan worden gespeeld. Om vertragingen te voorkomen heeft de koepelvereniging het speelschema van de eredivisie zo flexibel mogelijk gemaakt. Er zijn voor elke wedstrijd meerdere speelmomenten ingecalculeerd. Daardoor kan er beter rekening worden gehouden met besmette spelers, regionale beperkingen en andere gevolgen van het coronavirus.

Eerder werd bekend dat meerdere spelers en staf van de eerste twee teams van Ajax afgelopen zomer besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat bleek uit bloedtesten die de club liet afnemen, waarin antistoffen werden gevonden. Op dit moment zijn er geen besmettingen, alle spelers trainen gewoon mee.