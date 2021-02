Dit maakt het verschil tussen PSV en Ajax op dit moment zo groot

Een wekelijkse vooruitblik op de competitiewedstrijd van Ajax: zondag, uit tegen PSV, aftrap half drie. ‘Krijg de kolere, met je eeuwige gezeur.’

Hoe eindigde PSV-Ajax vorig seizoen?

In 1-1. Met doelpunten van Quincy Promes en Donyell Malen.

Vecht PSV voor de laatste kans in de kampioensrace?

De achterstand op Ajax is nu zes punten, maar dat kunnen er negen worden als Ajax de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht wint. Na zondag staan er nog maar tien competitieronden op het programma. Met andere woorden: PSV heeft in de topper tegen Ajax zelfs niets aan een gelijkspel.

Wat maakt het verschil tussen PSV en Ajax op dit moment zo groot?

Ajax voert een beleid dat vroeger kenmerkend was voor PSV: de selectie in Amsterdam telt een aantal winnaars en talentvolle spelers uit Zuid- en Midden-Amerika en de balans tussen jong (Ryan Gravenberch, Jurriën Timber, Devyne Rensch, Antony) en oud (Daley Blind, Dusan Tadic, Davy Klaassen, Nicolás Tagliafico) is goed. PSV sjokt daar nu wat achteraan, met overwegend onervaren spelers en een trainer (Roger Schmidt) die niet door iedereen wordt begrepen.

Wil het grootste talent van PSV, Mo Ihattaren, nou echt naar Ajax?

Die vrees bestaat onder fans van PSV. Ihattaren hintte ook al eens op een transfer naar de rivaal in Amsterdam. Vorige week maakte de jonge voetballer zich niet populair bij de achterban van zijn club. De middenvelder besloot op de avond dat zijn ploeg met 4-2 verloor van Olympiakos Piraeus in de Europa League – Ihattaren was zelf ziek thuis – op Instagram aandacht te besteden aan de prestatie van Ajax. Hij plaatste een foto van de matchwinner tegen Lille: Brian Brobbey.

In het verleden gingen voetballers toch meestal de omgekeerde weg?

Gerald Vanenburg, Ronald Koeman en Stanley Menzo gingen rechtstreeks van Ajax naar PSV. Ook Søren Lerby, Frank Arnesen, Jan Wouters, Wim Kieft, Wim Jonk, John Bosman, Michael Reiziger en Patrick Kluivert hebben na hun Ajaxperiode voor PSV gevoetbald. Andersom is dat veel minder vaak gebeurd.

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

Het verhaal over de Ajacied die wel een contract tekende bij PSV, maar nooit voor de club speelde: Frank Rijkaard liet zich in de zomer van 1987 paaien met een stereotoren, terwijl hij bij Ajax een doorlopende verbintenis had. Hij moest dus ‘gewoon’ bij Ajax blijven. Op 26 september 1987 trok hij daar alsnog de deur achter zich dicht – en zeer resoluut. Hij was trainer Johan Cruijff moe. “Krijg de kolere, met je eeuwige gezeur”, waren zijn afscheidswoorden. Rijkaard werd enige tijd speelbal van verschillende makelaars en investeringspartijen. Hij werd gekocht (van Ajax én PSV) door een steenrijke Portugese vishandelaar, die de voetballer stalde bij Sporting Lissabon. Voor die club speelde Rijkaard echter nooit. Wel enige tijd voor Real Zaragoza, dat hem huurde van Sporting. Na het gewonnen EK 1988 vond Rijkaard in de Zeeuwse juriste Ella Adriaanse een zaakwaarnemer die hem bij AC Milan onderbracht.