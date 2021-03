Dit keer gunde David Neres wél het doelpunt aan Haller

Aangever David Neres en afmaker Sébastien Haller (l.) vieren de 2-0 tegen FC Groningen. Beeld ANP

Trainer Erik ten Hag had enkele verrassingen in petto. Mohammed Kudus had een basisplaats als middenvelder. Dat ging niet ten koste van Edson Álvarez. De Mexicaan speelde als centrale verdediger.

Waarom speelde Álvarez niet op zijn eigen plek?

Ten Hag dacht op het middenveld meer creativiteit nodig te hebben tegen FC Groningen. Kudus kreeg zodoende een plek naast Ryan Gravenberch. Ten Hag wilde Álvarez in het elftal houden. Hij stond achterin met Lisandro Martínez. Jurriën Timber was rechtsback, Perr Schuurs was gepasseerd.

Hoe deed Álvarez het in de achterhoede?

Hij is sterk in de duels, maar niet zo mobiel als bijvoorbeeld Timber. Het was weer even wennen voor de Mexicaan. De laatste keer dat Álvarez in het hart van de defensie stond, was op 24 oktober, in de uitwedstrijd tegen VVV. Een serieuze test was dat niet. Hij kwam bij een 9-0 voorsprong in het veld voor Daley Blind. Vorig seizoen was hij in 26 duels in de eredivisie slechts drie keer centrale verdediger, waarvan twee keer kortstondig als invaller. In de Champions League speelde hij als verdedigende middenvelder.

Ajax had het recent vaak moeilijk tegen FC Groningen; was dat nu ook het geval?

FC Groningen is onder trainer Danny Buijs een lastig te bespelen ploeg. Een strak georganiseerde vechtmachine, die het Feyenoord en Vitesse nog lastig gaat maken in de strijd om de vierde plaats. Ajax speelde beduidend beter dan in de laatste duels met Groningen. Dat resulteerde na zes minuten in een doelpunt van Gravenberch, ingeleid door David Neres – hij kreeg de voorkeur boven Antony – en Tadic. Ajax had die voorsprong voor rust kunnen en moeten verdubbelen.

Wanneer viel de tweede treffer uiteindelijk?

In de 54ste minuut. Sébastien Haller was de maker, Neres de aangever. De Braziliaan had ook zelf kunnen scoren, maar hij gunde de spits zijn doelpunt. Vorige maand, in de bekerwedstrijd tegen PSV, ging Neres als invaller nog voor eigen succes. Dat ontstemde Haller. “Luister, ik ben de spits. Ik hoef echt niet elke bal te krijgen, maar deze was voor mij. Als Neres besluit zelf te schieten, moet het een doelpunt zijn. Anders is het zijn fout. Dat weet iedereen die voetbalt.”

Dat was zijn zesde eredivisiedoelpunt?

En de treffer was welkom. Haller vocht een verbeten strijd uit met Mike te Wierik en Ko Itakura, en hij kwam daar lang niet altijd als winnaar uit. Groningen zwaaide pas met de witte vlag nadat Dusan Tadic vanaf de strafschopstip 3-0 had gemaakt. Tadic miste in eerste instantie (lat), maar hij kreeg een herkansing omdat Tomas Suslov te vroeg was ingelopen.

En Álvarez?

Die maakte de negentig minuten vol. Dat ging niet zonder slag of stoot. Alessio Da Cruz en Tomas Suslov bezorgden hem een hoop werk. Met dank aan keeper Maarten Stekelenburg, die met enkele knappe reddingen zijn doel lang schoon hield. Hij was in de 84ste minuut echter kansloos op een kopbal van Ahmed El Messaoudi.