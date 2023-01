Podcast Branie

‘Dit Ajax snakt naar vastigheid en voetbal’

Een gelijkspel in De Kuip (1-1). Het was niet zo slecht als velen vooraf hadden gevreesd, maar bij de Ajaxaanhang is het glas halfleeg: zondagavond wachtten boze fans de spelersbus op (maar die reed een stukje om en ging via een andere ingang de Arena binnen). De onrust houdt aan bij Ajax: zes duels op rij niet gewonnen, vijfde plaats in de eredivisie. Branie gaat natuurlijk over de Klassieker en alles wat daar omheen gebeurde.