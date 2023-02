Directie neemt risico: Ajax blijft ook na Deadline Day defensief kwetsbaar

Ajax neemt na vijf jaar afscheid van Victor Jensen

Victor Jensen verlaat Ajax na vijf jaar. De aanvallende middenvelder heeft bij FC Utrecht een contract tot medio 2026 getekend, met de optie voor nog een jaar.

Ajax haalde Jensen in de zomer van 2017 weg bij FC Kopenhagen. De 22-jarige Deen debuteerde in december 2020 voor de Amsterdammers. Hij werd daarna verhuurd aan FC Nordsjaelland en een seizoen later aan de Noorse club Rosenborg BK. In totaal kwam hij vier keer in actie voor het eerste elftal van de Amsterdammers en speelde hij 60 wedstrijden voor Jong Ajax.

Talentvolle Belg Godts komt over van KRC Genk

Op de valreep van de transferdeadline heeft Ajax de 17-jarige Belgische jeugdinternational Mika Godts overgenomen van de Belgische club KRC Genk. Godts wordt toegevoegd aan de selectie van Jong Ajax. De Belg tekent in Amsterdam een contract voor 2,5 jaar. ‘De overstap van Godts is onder voorbehoud van enkele formaliteiten,’ meldt Ajax in een persbericht.

Godts speelde in de jeugd van Anderlecht en daarna voor KRC Genk. Tot een debuut in het eerste kwam het niet. Wel speelde hij negentien wedstrijden voor de beloftenploeg, waarin hij zeven keer scoorde.

“Toen ik hoorde dat Ajax kwam, was ik meteen verkocht,” zegt Godts op de website van Ajax, die zichzelf omschrijft als type-Bergwijn. “Ik ben vooral aanvallend ingesteld, een aanvallende middenvelder, maar eigenlijk kan ik overal wel spelen. Ik moet het vooral hebben van mijn dribbels en snelheid.”