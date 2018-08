Directeur KNVB: CL is prachtig podium voor talenten

"Het is geweldig dat ze de Champions League hebben gehaald, in eerste instantie voor de club zelf, maar ook voor het hele Nederlandse voetbal," zegt de directeur topvoetbal.



Na twee gemiste eindtoernooien op rij door Oranje (EK 2016 en WK 2018) zorgden Ajax en PSV deze week voor blije gezichten op het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist. "Maar we moeten niet denken dat we er nu weer helemaal zijn, dit is pas het begin. Het is mooi voor onze talenten dat ze in de Champions League gaan spelen. Het is een prachtig podium om je te laten zien en verder te ontwikkelen', aldus Hoogma. 'Onze doelstelling is de kwaliteit van het Nederlandse voetbal verbeteren en aansluiting vinden met de top acht in Europa. Dit helpt daarbij.'