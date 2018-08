Dinamo Kiev laatste horde op weg naar Champions League

Lasse Schöne speelde dinsdagavond zijn 50ste Europese wedstrijd. Hij is daarmee de tweede buitenlander na Jari Litmanen (54) die dat aantal in dienst van Ajax bereikt.



En het einde is nog niet in zicht?

Nee, de 32-jarige Deen speelde een uitstekende wedstrijd. En hij was niet de enige. Ajax had er zin in op zijn jubileumavond. Vooral het eerste uur was een genot om naar te kijken. Vloeiende combinaties, waarin niet zelden Hakim Ziyech en Dusan Tadic de hoofdrol vertolkten. Klaas-Jan Huntelaar en Matthijs de Ligt hielpen de ploeg al voor rust aan een comfortabele 2-0 voorsprong. Meteen na rust maakte David Neres 3-0, na een heerlijke 'Zidane-turn' van Tadic.



Wie is de volgende tegenstander van Ajax?

Dinamo Kiev. Die ploeg won dinsdagavond met 2-0 van Slavia Praag. Ajax speelt eerst thuis op woensdag 22 augustus. Zes dagen later is de return in Oekraïne. Dat is de laatste horde op weg naar het hoofdtoernooi van de Champions League.



Dinamo Kiev? Daar heeft Ajax toch al eens eerder tegen gespeeld in de voorronde van de Champions League?

In 2010. Ajax was toen over twee wedstrijden de sterkste. Tussen 2011 en 2014 werden de Amsterdammers landskampioen waarmee zij zich direct kwalificeerden voor de Champions League. De laatste keer dat Ajax deelnam aan het toernooi eindigde de ploeg als derde in een poule met Barcelona, Paris Saint-Germain en Apoel Nicosia.