Diepe buiging voor Tim van Rijthoven op Wimbledon: ‘Djokovic voorspelt me zonnige toekomst’

Tim van Rijthoven kreeg na de wedstrijd complimenten van Novak Djokovic. Beeld ANP / EPA

Hij kon zichzelf weinig verwijten. Twee sets speelde Tim van Rijthoven goed tegen Novak Djokovic, de man die twintig grand slams heeft gewonnen. “En daarna deed Novak zijn Novakding,” zei de Nederlander in de persconferentie na zijn nederlaag in de vierde ronde.

“Hij had alle antwoorden. Ik heb geprobeerd er meer een gevecht van te maken, maar dat was niet mogelijk. Verliezen van Djokovic is geen schande. Ik heb gevoeld hoe goed hij is. Dat ik er puur op wilskracht een set uit trek is positief, hartstikke belangrijk voor de toekomst.”

Van Rijthoven had na een zenuwachtig begin genoten van de ambiance op het Centre Court. Hij had gelijk met zijn constatering dat de meeste mensen hem aanmoedigden. “Ik hoorde veel mensen ‘Come on Tim’ roepen. Superleuk om mee te maken. Hopelijk heb ik voor spektakel gezorgd en blijft deze wedstrijd de mensen bij. Natuurlijk is het jammer dat hij er in de derde en vierde set overheen vliegt. Maar hij geeft je gewoon heel weinig. Veel andere dingen had ik niet kunnen doen.”

In de eerste set had hij een ‘wauwmoment’, vertelde de Brabander. “Het is zo snel gegaan allemaal. Het duurde even voor ik me realiseerde dat ik op de allermooiste baan van de wereld stond. Dit was een grote wedstrijd voor mij. De eerste keer op Centre Court, tegen een van de beste spelers aller tijden, dat was al een overwinning op zich. Ik heb geprobeerd om rond te kijken en de sfeer in me op te nemen. Even kijken hoe groot het allemaal is, hoe het eruitziet. Want ik was pas één keer op het Centre Court geweest, als toeschouwer, lang geleden.”

Felicitatie

Bij de felicitatie aan het net zei Van Rijthoven eerst tegen Djokovic dat hij hem inspireert en het een eer was de baan met hem te delen. “Daarna zei hij, geloof ik, dat er een zonnige toekomst voor me is. Mooi om te horen natuurlijk. Ik kan er veel vertrouwen uit putten dat Djokovic ervoor nodig is geweest om mijn reeks te stoppen.”

Van Rijthoven voelde ook iets van opluchting dat het nu even rustig wordt. Na zijn titel in Rosmalen was Van Rijthoven ‘hot’, op Wimbledon groeide de aandacht bij iedere zege. “Nu heb ik even de tijd om te hergroeperen.”

In principe staat voor volgende week nog het grastoernooi van Newport op het schema. Maar eerst even een paar dagen rust. “Kijken wat we eigenlijk gedaan hebben en kijken naar de toekomst.”