Diemenaar op WK ijszwemmen in Rusland

Vijf dagen per week ligt hij in het water. Al zijn hele leven. Dit weekeinde zwemt Fergil Hesterman (25) niet in het meertje in Diemen waar hij vaak traint. Ook niet in het buitenbad van Volendam, waar hij nog vaker te vinden is. Maar in Moermansk, Rusland, waar het WK ijszwemmen wordt gehouden.



Deelnemers zwemmen in een uitgehakt wak waar het water een temperatuur van rond het vriespunt heeft. De buitenlucht kan dalen tot min twintig graden. "Het leger en de brandweer zijn hier met man en macht bezig om het water niet te laten bevriezen," zegt hij over de telefoon. In dat water, tien banen breed en 25 meter lang, moet zaterdag een gouden medaille worden gehaald.



Maar eerst waren er de testtrainingen donderdag. Zijn ouders zijn meegereisd, net als zijn broer. Ze staan al zijn hele leven aan de kant om hem aan te moedigen. Iedereen zwemt bij de familie Hesterman.