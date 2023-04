Die 30 miljoen van AC Milan voor Leão is een koopje, gezien zijn solo tegen Napoli

Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Rafael Leão

Eigenlijk is AC Milan een doodsaai team met twee spelers van wereldklasse: spits Leão en keeper Maignan. De rest is inwisselbaar. Ook dinsdag deden de uitblinkers ‘hun ding’. Maignan stopte een penalty en hield minstens één onhoudbare bal. Het doelpunt van Giroud, na de run van Leão, was tijdens de wedstrijd al klassiek. Er liepen twee door Campos gescoute spitsen in het veld: in 2018 haal de td van Lille Leão voor zes miljoen naar Noord-Frankrijk. Een jaar later kwam Milan dat 30 miljoen betaalde. Koopje, bleek gisteren eens te meer. Osimhen ging voor 22 miljoen van Charlerois naar Lille en een jaar later voor 75 miljoen naar Napoli. Het is zonde dat Napels eruit vloog tegen een zo’n verdedigende ploeg. Anguissa mocht niet meedoen, Ndombélé verving hem vlekkeloos, totdat hij verzuimde op het belangrijkste moment om Leão neer te leggen. De rest is contemporaine voetbalgeschiedenis.

