Dick Advocaat alweer weg als bondscoach van Irak

Beeld AFP

Advocaat had bij Irak nog vier WK-kwalificatieduels aan het roer moeten staan, maar de 74-jarige Hagenaar en zijn assistent Cor Pot stoppen ermee. “De verwachtingen waren hoog en we hebben daar helaas niet aan kunnen voldoen,” zegt Advocaat.

Irak heeft in poule A van de kwalificatiereeks in Azië nog een minimale kans om het WK te bereiken. Plek drie in de poule is nu in handen van Verenigde Arabische Emiraten. Irak staat op twee punten achterstand. Plek drie geeft nog recht op eerst een play-off in Azië en vervolgens een intercontinentale play-off voor een ticket voor het WK. Advocaat zat bij zes WK-kwalificatiewedstrijden op de bank. Zijn ploeg, die de thuiswedstrijden in Qatar moet afwerken, speelde viermaal gelijk, tegen Iran en Zuid-Korea werd verloren.

Advocaat startte in augustus bij Irak nadat hij een jaar trainer was van Feyenoord, zijn (voorlopig) laatste klus als clubtrainer. Daarvoor was Advocaat recentelijk werkzaam bij onder meer Sparta, FC Utrecht en het Nederlands elftal.