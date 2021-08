Deze vier tactische vraagstukken zullen de opstelling van Ajax bepalen

Trainer Erik ten Hag geeft Daley Blind aanwijzingen tijdens het oefenduel met RB Leipzig (1-1). Beeld ANP

Over minder dan een week is het officiële seizoen van Ajax gestart, wanneer er zaterdagavond wordt afgetrapt tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

De Amsterdammers begeven zich in een vreemde situatie voor een eredivisieclub: de selectie is nagenoeg onveranderd gebleven deze zomer. Hoewel directeur voetbalzaken Marc Overmars onlangs aangaf dat er nog zeker wat te verwachten valt op het transferfront, levert de rustige transferzomer een selectie op die breder is dan normaal.

En een brede selectie levert natuurlijk meer keuzes op voor trainer Erik ten Hag. Deze vier tactische vraagstukken lijken de opstelling van Ajax voorlopig te bepalen.

1. Waar speelt Blind?

Momenteel lijkt het logischer om Daley Blind als defensieve middenvelder te beschouwen dan als centrumverdediger. Zeer opvallend, want Blind speelde tot dusver in slechts 18 van zijn 125 Ajaxduels onder Ten Hag op het middenveld.

Het is een ietwat merkwaardige situatie, dat nog niet geheel duidelijk is waar Blind - een van de (zo niet dé) beste spelers van Ajax - komend seizoen op het veld staat. Het is een direct gevolg van de twee succesverhalen in de selectie van vorig seizoen: Lisandro Martínez en Edson Álvarez.

Martínez lijkt inmiddels niet meer weg te denken uit de basisopstelling als linker centrale verdediger na een ijzersterke tweede seizoenshelft. Maar daar tegenover staat dat Ajax defensief aanwijsbaar sterker is als Álvarez meedoet op het middenveld. In 11 van de 18 eredivisieduels met de Mexicaan als startende middenvelder hield Ajax vorig seizoen de nul. In de andere 16 eredivisieduels deed Ajax dat maar 6 keer.

‘We moeten gewoon gaan zien waar hem in gaan zetten. Dat kan op het middenveld en achterin,’ aldus Ten Hag over de rol van Blind in Voetbal International. Aangezien Álvarez afgelopen nacht nog de finale van de Gold Cup met Mexico afwerkte (1-0 nederlaag tegen de VS) en in de afgelopen maand ruim 640 interlandminuten maakte, lijkt Blind de komende weken te starten op het middenveld naast Ryan Gravenberch.

In het oefenduel van Ajax met Leipzig afgelopen weekeinde (1-1) leek het gebrek aan voorbereidingstijd (door het EK) bij dit duo enigszins zichtbaar. Het Ajaxmiddenveld werd geregeld overlopen door de runner-up van Duitsland.

2. Heeft Ajax lengte nodig?

Dertien keer trad Ajax vorig seizoen na de winterstop aan met een centraal verdedigingsduo bestaande uit Jurriën Timber en Lisandro Martínez. Slechts één van die dertien wedstrijden verloor Ajax: de thuiswedstrijd tegen Roma (1-2) was meteen ook de enige keer dat het duo Timber-Martínez speelde en meer dan één goal incasseerde.

Tel daarbij op dat de spelopbouw ook nog eens soepel verliep met deze twee jonge internationals achterin, en de rekensom lijkt snel gemaakt: zowel qua oogtest als statistieken en zowel qua balbezit als defensie lijkt Ajax botweg beter met het duo Timber-Martínez centraal achterin.

Timber en Martínez krijgen instructies van Winston Bogarde tijdens het Europa League-duel met Lille. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Maar de ‘maar’ voor dit duo laat zich makkelijk raden. Met een gemiddelde lengte van 1 meter 77 zou Ajax met afstand het kleinste centrale verdedigingsduo in de Champions League opstellen.

Het is dan ook interessant om te zien hoe belangrijk Ten Hag lengte in zijn achterhoede vindt, in wedstrijden tegen fysiek sterke centrumspitsen. Hoe meer dat het geval is, hoe meer kans Perr Schuurs krijgt in de concurrentiestrijd op de positie van rechter centrumverdediger.

3. Op welke positie specialiseert Rensch zich?

De ontwikkeling van de 18-jarige Devyne Rensch blijft opmerkelijk. Vorig seizoen was hij dé groeibriljant bij Ajax, terwijl hij welgeteld 0 minuten maakte op de positie waarop hij in de Ajaxjeugd naam had gemaakt als toptalent: centraal achterin. 21 keer deed Rensch mee als rechtsback, 5 keer als linksback en 1 keer als controlerende middenvelder bij Ajax I vorig seizoen.

Rensch in actie tegen RB Leipzig. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Voor Rensch lijkt het wel of niet aanblijven van Nico Tagliafico grote invloed te hebben op wáár zijn speeltijd zal plaatsvinden. Want bij een eventueel vertrek van de Argentijn is het nog maar de vraag of zijn (aangetrokken) vervanger de concurrentiestrijd met Rensch meteen kan beslechten, zelfs al speelt het tienertalent niet op zijn favoriete positie.

4. Snelheid of creativiteit op rechts?

Evenals bij de vraag of Blind nu als verdediger of middenvelder moet spelen, krijgt dit vraagstuk een voorlopig antwoord door een zomerse absentie. Want in de komende weken lijkt veelbesproken nieuwkomer Steven Berghuis zeker van een basisplek als rechtsbuiten, nu Antony voor Brazilië op de Olympische Spelen uitkomt.

Maar wanneer Antony terugkeert, lijkt er een interessante concurrentiestrijd te zullen komen voor minuten op rechts. Berghuis moet in Amsterdam zorgen voor de creativiteit, risicovolle passing en voorzetten die ontbraken sinds het vertrek van Hakim Ziyech, maar het is de vraag of de voorhoede Berghuis-Haller-Tadic genoeg verticale snelheid bezit voor het dynamische aanvalsspel dat Ten Hag voor ogen heeft. Zo niet, dan biedt de pijlsnelle Antony uitkomst.

Vorig seizoen gaf Antony weinig aanleiding tot twijfels over zijn torenhoge potentie. De soms wat felle kritiek op de 21-jarige Braziliaan leek vooral te komen door het recordbedrag dat Ajax voor hem betaalde.

Wel laten de cijfers zien dat Antony na de winterstop wat vermoeid was. Waar hij tot en met januari voor een indrukwekkend rendement kwam in zijn eerste maanden bij Ajax - met 8 goals en 8 assists in zijn eerste 19 competitieduels was hij gemiddeld eens per 77 minuten betrokken bij een doelpunt in de periode - stokte die productiviteit in de laatste maanden van het seizoen. In zijn laatste 13 competitieduels (waarvan 7 in de basis) scoorde Antony slechts één keer.