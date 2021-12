Deze tien statistieken kleurden de eerste seizoenshelft van Ajax

Tadic vier de 0-2 tegen Feyenoord met zijn ploeggenoten. Beeld ANP

Na de stugge 0-2 zege in de Klassieker zit Ajax precies op de helft van het eredivisieseizoen. Deze tien statistieken kleurden de eerste zeventien speelrondes van de Amsterdammers.

12 verliespunten

Gezien de zeer dominante start van Ajax in de competitie én in Europa, mag het tussentotaal van 12 verloren punten als teleurstellend ervaren worden. Immers, Ajax verspeelde in het gehele vorige seizoen slechts 14 punten.

Een xG-balans van +9 in duels met puntverlies

Toch is er ook goed nieuws. De kans lijkt namelijk zeer gering dat Ajax in de terugronde ook twaalf punten zal verspelen. Qua kansentotaal speelden de Amsterdammers in de vijf competitieduels waarin ze punten kwijtraakten aanwijsbaar niet slecht. Dat blijkt uit de Expected Goal-data van die duels.

Ajax in de vijf competitieduels waarin puntenverlies werd geleden dit seizoen:

12,5 xG voor - 2 goals

3.5 xG tegen - 4 tegentreffers — Bart Frouws (@bartf) 12 december 2021

Waar Ajax in de duels met Twente (1-1), Utrecht (0-1), Heracles (0-0), Go Ahead (0-0) en AZ (1-2) uitkwam op een doelsaldo van -2, lag het verwachte doelsaldo van de kansenwaarde van Ajax en de tegenstanders op +9 in Amsterdams voordeel.

Waarom dit goed nieuws is voor Ajax? De historische data leren ons dat het creëren van kansen een betere te herhalen kwaliteit is dan het afmaken van kansen. Waar er bij de afronding simpelweg weleens wat geluk of pech komt kijken, is het systematisch krijgen (en afstoppen) van goede kansen uit statistisch oogpunt nog altijd dé belangrijkste kwaliteit van een goede ploeg. En in dat opzicht lijkt Ajax zich geen ernstige zorgen te hoeven maken.

14 clean sheets

Een ander teken dat het onderliggende spel van Ajax prima in orde is, zijn de defensieve cijfers. De ploeg ligt nog altijd op koers om twee defensieve competitierecords te breken.

Om het tegendoelpuntenrecord van FC Twente (13 goals tegen) uit 1971-1972 te doorbreken, mag Ajax het dubbele totaal goals toelaten (8) als het in de eerste seizoenshelft deed (4).

Het recordaantal nul-houden van datzelfde Twente en PSV uit 2004-2005 ligt op 23 clean sheets in één seizoen, ook in dat opzicht ligt Ajax (14 keer de nul) ruim op koers.

7 overwinningen met minstens 5 goals verschil

Loopt het dit seizoen bij Ajax, dan loopt het doorgaans meteen écht goed. Dat blijkt uit de meest voorkomende uitslag dit seizoen: in zeventien competitieduels won Ajax liefst zes keer met 5-0 (tegen NEC, Vitesse, Fortuna, PSV, RKC en Willem II). Tel daar de 9-0 tegen Cambuur nog bij, en Ajax mag gezien worden als specialist in de monsterscore.

Tadic geeft voor. Beeld ANP

11 assists voor Tadic

De aanvoerder geeft nog altijd het goede voorbeeld. Met 11 assists in een half seizoen lijkt Tadic zijn persoonlijke record van assists in één competitieseizoen te zullen verbreken. Zijn huidige pr ligt sinds vorig seizoen op 17 assists, nadat hij in zijn tweede jaar bij Ajax en laatste jaar bij Twente al eens 14 assists in één competitiejaargang verzorgde.

Het eredivisierecord van assists - een statistiek die pas sinds 2010 officieel wordt bijgehouden - is in handen van Luciano Narsingh. In 2011-2012 verzorgde hij als rechtsbuiten van Heerenveen liefst 22 assists. Wil Tadic na Narsingh de tweede eredivisiespeler worden die door de magische grens van 20 assists breekt, dan moet hij ook na de winterstop in bloedvorm blijven.

95 minuten per goal waarbij Haller betrokken is

Het seizoen begon nog pijnlijk voor Sébastien Haller. In het verloren duel (0-4) met PSV om de Johan Cruijff Schaal werd de Ivoriaans-Franse spits bij een wissel nog flink uitgefloten door het eigen publiek. Haller zou te weinig brengen als dure aankoop.

Sindsdien nam de spits sportief wraak. Want zelfs als je de sensationele groepsfase die Haller had in de Champions League (10 goals en 2 assists) buiten beschouwing laat, doet hij gewoon prima zijn werk bij Ajax.

Dit competitieseizoen is hij gemiddeld eens per 95 speelminuten bij een goal betrokken als maker of aangever. Ongeveer eens per volledige wedstrijd, dus. Het moyenne waar elke spits naar streeft.

112 keer duelwinst voor Álvarez

Het Engelstalige (sport)gezegde ‘When the going gets tough, the tough get going’ ging in de Klassieker weer eens op voor Edson Álvarez, die zich in de knokwedstrijd thuis leek te voelen. De Mexicaan is niet de sierlijkste, maar wel de taaiste speler in de selectie.

Álvarez in duel met Kökcü. Beeld ANP

Dat blijkt ook uit de cijfers. Met 112 gewonnen duels is Álvarez - evenals Haller in het verleden bij sommige fans een zondebok - de speler met de meeste duelwinst bij Ajax. Ook zijn 60 gewonnen luchtduels leiden de ploeg.

De 494 aanvallende passes van Blind

De verhuizing naar de linksbackpositie lijkt Daley Blind geen seconde in de weg te hebben gezeten. Ook dit jaar is de linkspoot als ‘spelmaker in de laatste linie’ de belangrijkste passer bij Ajax.

Waar Blind - naar traditie inmiddels - vele passingklassementen in de eredivisie met ruime voorsprong aanvoert, is zijn koppositie wat betreft passes die aankomen in het aanvallende derde deel van het veld (dus in de aanvallende 35 meter van het veld) het imposantst. Liefst 494 passes van hem kwamen in deze zone aan. Ter vergelijking: de tweede eredivisiespeler in dit opzicht, Orkun Kökcü van Feyenoord, kwam tot 331 van zulke passes dit seizoen.

De 143 balveroveringen van Timber

Dat de doorbraak en bijzondere ontwikkeling van Jurriën Timber als vanzelfsprekend wordt genomen, zegt veel over de soepele wijze waarop de jonge verdediger te werk gaat op het veld. Terwijl Timber afgelopen juni pas twintig werd, is hij nu al een van de meest constante spelers bij Ajax. Met 143 balveroveringen leidt hij dan ook het team dit seizoen.

Gravenberch dribbelt voorbij Aursnes. Beeld ANP

De 42 dribbelsolo’s van Gravenberch

Ook bij Ryan Gravenberch lijkt weleens vergeten te worden hoe jong (19) hij nog is. Het kan de wisselvalligheid in zijn spel van de afgelopen maand verklaren. Feit blijft wel dat hij de dribbelspecialist is in de Ajax-opbouw. Waar de Amsterdammers vele goede passers kennen, is hij de pendelaar die met de bal aan de voet een linie over kan slaan. Zijn 42 geslaagde dribbelacties zijn dan ook het meeste in het team.

