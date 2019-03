Deze talenten van Real Madrid moet Ajax in de gaten houden

Vinícius Júnior (18)

De beste tiener die bij Real Madrid onder contract staat. Het is vrij uniek dat zo'n jonge speler op zo'n regelmatige basis zijn minuten mag maken in de Madrileense hoofdmacht. De Braziliaan is een onberekenbare, snelle buitenspeler die levensgevaarlijk is in zijn dribbels. Hij heeft in korte tijd een basisplaats veroverd.



Marcos Llorente (24)

De controlerende middenvelder is opgegroeid in een echt Real-gezin. Dit seizoen brak hij pas echt door in de Spaanse hoofdstad en dat resulteerde de laatste maanden in een aantal basisplaatsen. Llorente is vooral sterk aan de bal, maar zal de thuiswedstrijd tegen Ajax missen vanwege een blessure.



Dani Ceballos (22)

Ceballos is net als Llorente een Spaanse middenvelder. Hij maakte al op zijn zeventiende zijn debuut bij Real Betis Sevilla en verliet daar nooit het basiselftal. Hij kwam dit seizoen al bijna tot dertig wedstrijden bij Real Madrid. Het duurt niet lang meer tot hij een definitieve plek in het elftal van Solari krijgt.



Sergio Reguilón (22)

Vaste linksback Marcelo loopt op zijn laatste benen in Madrid. Gelukkig voor de club staat zijn vervanger al klaar. Reguilón speelt regelmatig verdienstelijk op de positie van Marcelo en is de beoogde man voor de toekomst van Real. De kans is groot dat de Spanjaard dinsdag Hakim Ziyech mag verdedigen.