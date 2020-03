Deze Super Sunday kan echt alles opengooien

Myron Boadu (tweede van rechts) maakt de enige treffer in de thuiswedstrijd van AZ tegen Ajax in december. Beeld ANP Sport

Bij de RKSV Nuenen kijken ze al reikhalzend uit naar zondag. Een wervende tweet ging gisteren de deur uit bij de Brabantse amateurclub. ‘Zondag, SUPERSUNDAY, met Vrouwen 1 thuis en op groot scherm PSV-Feyenoord en later Ajax-AZ. Tot zondag!’

Het is de voorpret die overal in Nederland wel een beetje heerst. Want van speelronde 25 in de eredivisie mag vuurwerk worden verwacht. De nummers één tot en met vier in de stand spelen tegen elkaar. En ieder trapt die krakers af met zijn eigen hoop, verwachtingen, sterktes, zwaktes, twijfels en problematiek.

Er is niemand die op voorhand kan denken: wij klaren dit klusje wel. Het meest spectaculaire scenario is nu al uit te tekenen: op zondagavond rond 22.00 uur zijn Ajax en AZ allebei koploper met 53 punten, want AZ heeft gewonnen in de Johan Cruijff Arena. Kort achter die twee volgt Feyenoord met 49 punten op plek drie, óók in de ban van de titelstrijd, na een zege bij PSV.

Veel veranderd

Half december stond deze Super Sunday ook op de rol. Toen werd het zo’n dag met dramatiek en grote gevolgen. AZ speelde voor het eerst thuis in Alkmaar na het instorten van het stadiondak. In een sfeerrijk decor werd Ajax verslagen (1-0), waardoor AZ in de stand mee op kop kwam. In De Kuip sneuvelde ondertussen PSV-trainer en clubicoon Mark van Bommel. Hij werd na de 3-1 nederlaag bij Feyenoord ontslagen.

Er is sindsdien best veel veranderd in de teams. Uitblinkers van toen zijn het nu even helemaal kwijt, zoals bijvoorbeeld de AZ-talenten Stengs en Boadu. Omgekeerd zijn er nieuwe smaakmakers opgestaan en zijn er kopstukken geblesseerd geraakt of verkocht. Het geeft aan hoe vergankelijk voetbal vaak is: spelers die een heel seizoen lang constant presteren, moet je dit seizoen met een lampje zoeken bij Ajax, AZ, Feyenoord en PSV.

Ajax en AZ herstelden gisteren van hun pijnlijke, noem het gerust kansloze uitschakelingen in Europa. Ajax pakte nog wel punten voor de gezamenlijke Nederlandse coëfficiënt, maar blessures hebben alle vastigheid uit het elftal geslagen. Daarnaast – of is het als gevolg daarvan? – ruziet zelfs Dusan Tadic momenteel met de bal.

Diepe put

PSV en Feyenoord waren Europees al eerder afgeschminkt. Zij bouwen al de hele week spanning op in hun trainingen. In Eindhoven is de laatste sessie vandaag open, om maximale ruimte te geven voor sfeeracties van fans. Bij een club dus waar een maand geleden nog de hoofdingang van het stadion werd bestormd.

PSV is bezig op te krabbelen uit een diepe put. Drie zeges op een rij zorgen voor nieuwe hoop. Maar is de ploeg al zover dat die kan winnen van het stabiele Feyenoord? Het is onmiskenbaar knap, de ongeslagen reeks die onder trainer Dick Advocaat is ingezet. Ook in moeilijke uitduels weigert Feyenoord simpelweg te verliezen, zo lijkt het wel.

Op voorhand zijn er in beide toppers wedstrijdjes binnen de wedstrijd om naar uit te kijken. Steven Berghuis tegen Ricardo Rodríguez is er één. De rechtsbuiten met vrije rol bij Feyenoord tegen de linksback met aanvalsdrang bij PSV. In december sloeg Berghuis PSV hoogstpersoonlijk knock-out in De Kuip. Hij scoorde drie keer en overklaste zijn tegenstander Olivier Boscagli.

Strompelen

Bij Ajax-AZ is het iets lastiger kiezen, al is het maar omdat daar meer onduidelijkheid is over de opstellingen. Krijgt Ajax Hakim Ziyech klaargestoomd? Begint Quincy Promes meteen weer in de basis na zijn invalbeurt donderdag tegen Getafe? Gaat AZ verder met Toon Koopmeiners achterin en Jordy Clasie op diens plek op het middenveld?

Het meest spectaculaire scenario voor Super Sunday is dus al geschetst, maar rond de klok van 22.00 uur kan er ook totale ­ontnuchtering zijn. Dan is PSV-Feyenoord 1-1 geworden en heeft Ajax met 2-0 gewonnen van AZ. Dan is het strompelende Ajax toch verder ­uitgelopen en was het nooit echt spannend in de titelstrijd.

Scoort Boadu weer? Hij scoorde dit seizoen al in De Kuip en in het Philips stadion en zondag wil Myron Boadu (19) ook scoren in de Johan Cruijff Arena. Dat deed hij al in het shirt van het Nederlands elftal maar hij zou het ook graag doen in shirt van AZ, tegen de club die hem ooit afwees voor de jeugdopleiding. “Het zou mooi zijn als ik juist daar ook kan scoren.” Hij groeide op op vijf minuten lopen van de Arena, zijn ouders wonen er nog. “Ik kan na de wedstrijd lopend naar huis. Ik kan het geblinddoekt vinden. Misschien ga ik wel lopen ook eigenlijk. Als we winnen moet ik dan wel een capuchon op denk ik.” Zijn debuut voor Oranje tegen Estland in de Arena in november was mede door zijn goal een droom die uitkwam. Daarvoor bezocht hij het stadion een keer bij het bekerduel AZ-Ajax in 2011, waarin AZ-keeper Esteban werd aangevallen door hooligan Wesley die het veld op rende. De 10-jarige Boadu was verbijsterd. “Dat vergeet ik niet meer.” Net als zijn teamgenoten verkeert Boadu momenteel niet in grootse vorm. “Ik laat me niet aanpraten dat het niet goed gaat. De media zijn daar meer mee bezig dan ik. Met het team gaat het minder, dus met mij ook. Het vreet aan me dat ik niet scoor, ik wil altijd een goal maken. Het valt nu telkens niet goed. In de eerste seizoens­helft juist wel.” Ook trainer Arne Slot ziet de dip bij zijn spits die in de eerste helft van het seizoen het ene na het andere record op zijn naam schreef. “Als je simpel naar de statistieken kijkt, zit hij in een moeilijke fase. Myron had telkens van die prachtige staatjes van zoveel goals en assists. Maar ik denk niet dat hij er heel erg van in de war raakt dat hij een paar keer niet heeft gescoord. Ik vind juist dat hij harder werkt dan ooit tevoren. Hij doet er alles aan om te scoren.” In Alkmaar was Boadu eerder dit seizoen nog de matchwinner toen hij de enige goal van de wedstrijd scoorde. “Toen speelde ik niet eens goed maar kon ik wel scoren. Daar ga ik nu ook voor. Ik heb er vertrouwen in dat ie zondag tegen Ajax wel een keer goed valt.” Nik Kok