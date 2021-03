Deze openstaande rekeningen kan Ajax (hopelijk) vereffenen

Ibrahimovic in actie voor AC Milan. Hij was erbij in 2003, toen Ajax verloor van zijn huidige club. Beeld AFP

Ajax is geen favoriet om de Europa League te winnen, maar de ploeg is stabiel en sterk genoeg om zich te kunnen meten met de teams die nog in het toernooi zitten. Of, zoals trainer Erik ten Hag het zegt: “Er staat er een team dat alle overgebleven clubs in de Europa League kan uitdagen. We zitten donderdag aan het stuur tegen Young Boys. Een voorsprong van 3-0 is een goede uitgangspositie om de kwartfinales te halen.”



Om een Europese (hoofd)prijs te winnen, is kwaliteit alleen niet voldoende. Het moet ook een beetje meezitten, met de loting bijvoorbeeld. Het is niet boud om te stellen dat een wedstrijd tegen Molde een betere kansen biedt om een ronde verder te komen dan een krachtmeting met AS Roma. Aan de andere kant, de ideale route naar de eindstrijd bestaat niet. En als het dan toch niet zonder slag of stoot kan: er staan nog wat rekeningen open met een paar clubs die Ajax graag zou vereffenen.

AC Milan

“Houd de bal Zlatan! Geen balverlies! Houd de bal in de ploeg!” Het waren de wijze woorden van routinier Jari Litmanen die niet aankwamen bij het aanstormende talent Zlatan Ibrahimovic. De negentig minuten zaten er bijna op in een kolkend San Siro en met de 2-2 stand stond Ajax - na de 0-0 in Amsterdam – op de drempel van de halve finales van de Champions League. Maar toch ging het mis. In zijn jeugdige onbezonnenheid, uitdagend en een tikkeltje overmoedig, liep de Zweedse spits zich vast. AC Milan veroverde de bal en kreeg nog één kans op een aanval. Paolo Maldini ramde de bal naar voren. Christian Chivu gleed uit, waarna Filippo Inzaghi de bal over de uitgelopen keeper Bogdan Lobont lobte. Jon Dahl Tomasson gaf het laatste zetje: 3-2. Wat als Chivu niet was uitgegleden?

Slechts één van de voetballers die in het voorjaar van 2003 in Milaan op het veld stonden, is nog actief: Zlatan Ibrahimovic speelt op zijn 39ste voor AC Milan. De ploeg kruist in de achtste finales van de Europa League de degens met Manchester United. De return is donderdag in San Siro, de tussenstand is 1-1.

Tottenham Hotspur

Het was opnieuw een glijpartij van een Ajaxverdediger die op 8 mei 2019 een desastreuze ontknoping inleidde in een memorabele Champions Leaguewedstrijd. Met nog luttele seconden op de klok en met de finale van het toernooi in zicht lag Lisandro Magallán in zijn eigen strafschopgebied op zijn snuit. Het verschafte Dele Alli net genoeg tijd en ruimte om de bal mee te geven aan Lucas Moura, die klinisch zijn trilogie voltooide: 2-3. Nog nooit was het in een bomvolle Johan Cruijff Arena zó stil als in de vijf seconden na die dodelijke treffer.

Waar was het mis gegaan? Terugkijkend kwam Lasse Schöne uiteraard ook niet tot een glasheldere conclusie. Ajax stond na één helft met 2-0 voor, maar spelers zeiden tegen elkaar in de kleedkamer: laten we alsjeblieft zo doorgaan. Met pressing, aanvallend voetbal. Schöne: “Dat was belangrijk voor ons.”

“Het heeft ons in het seizoen een paar keer meegezeten en nu zat het tegen. Het derde doelpunt van Moura paste naadloos in dat plaatje. Die glijpartij, het rollertje dat alléén in dat hoekje paste. In de laatste seconde van de extra tijd. Je kunt zeggen: we hadden dingen anders moeten doen, maar we voetbalden op intuïtie, dat was juist onze kracht. Alleen liet die intuïtie ons die avond in de steek.”

Tottenham speelt donderdagavond de return tegen Dinamo Zagreb. De ploeg uit Londen verdedigt in Kroatië een 2-0 voorsprong.

Manchester United

De huidige coach van Tottenham was de coach die Ajax in 2017 van winst in de Europa Leaguefinale afhield: José Mourinho. De Portugees kwam met Manchester United destijds niet naar het Zweedse Solna om de schoonheidsprijs te winnen, maar om de beker op te halen. Tactisch stak hij zijn Ajaxcollega Peter Bosz naar de kroon. Het werd 2-0 door doelpunten van Paul Pogba en Henrikh Mkhitaryan en daar viel niets op af te dingen. Bij Ajax is sindsdien wel veel veranderd. Davy Klaassen, die na de verloren finale vertrok naar Everton, keerde vorige zomer terug bij de club. Hij vindt dat Ajax enorme stappen heeft gezet. “In mijn vorige periode was het onvoorstelbaar dat spelers als Dusan Tadic en Daley Blind vanuit de Premier League naar Ajax kwamen. Of dat er in de winterstop een spits als Sébastien Haller bijkwam. Zulke jongens nemen onze talenten mee naar een hoger niveau.”

Ajax kan zich meer veroorloven op de transfermarkt, heeft het salarisplafond flink verhoogd en heeft een betere mix van ervaring en jong talent dan vier jaar geleden. Voor Blind zou een treffen met Manchester heel speciaal zijn. Vier jaar geleden in de finale was hij immers nog speler van United.